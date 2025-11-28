Hotel Alfonso XIII: Gastronomía de lujo para celebrar la Navidad en Sevilla

Estas Navidades, el Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, te invita a vivir la magia en uno de los edificios más emblemáticos de Sevilla, icono de la hostelería de lujo y punto de encuentro para quienes buscan experiencias únicas

Con una propuesta que combina tradición, creatividad y compromiso solidario, el Hotel Alfonso XIII se convierte en el escenario perfecto para celebrar momentos inolvidables.

Desde las clásicas cenas con amigos o compañeros de trabajo hasta las noches más especiales como Nochebuena, Nochevieja, el Brunch de Navidad y el Brunch de Año Nuevo, cada detalle está diseñado para sorprender. La propuesta gastronómica, elaborada por el chef ejecutivo Brian Deegan, fusiona producto local y técnicas contemporáneas para crear menús que son auténticas obras de arte.

Además, por sexto año consecutivo, el hotel colabora con la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, realizando una donación por cada menú de grupos contratado entre el 29 de noviembre y el 5 de enero. Una forma de compartir la magia de la Navidad con quienes más lo necesitan.

Celebraciones para todos

Para encuentros informales, el hotel ofrece un menú tipo cóctel con bocados fríos y calientes, como selección de ibéricos de bellota, ensaladilla de pulpo con mayonesa de kimchi, tataki de solomillo de ternera, gyozas de verduras con mayonesa de mango y chili dulce, magret de pato con miel y especias, y croquetas de jamón ibérico, todo acompañado de un buffet de postres y bebidas por 72 € por persona.

Si prefieres una experiencia más elegante, hay menús en mesa con entrante, principal, postre y maridajes seleccionados, desde 68 € hasta 79 € por persona, con platos como lingote de cerdo ibérico de bellota con puré de patata ahumada, rape asado con costrón mozárabe o medallones de solomillo de ternera con salsa de pimienta de Madagascar. Además, a estos menús se les puede añadir una copa de bienvenida Premium o Deluxe.

Nochebuena: tradición y sofisticación

Los elegantes salones del hotel acogerán la tradicional Cena de Nochebuena, con un menú que incluye Tataki de atún de Almadraba, Vieira a la brasa con caviar de beluga, Lingote de ternera Angus y una mousse de tres chocolates como broche final. Todo maridado con vinos de Marqués de Riscal y cava Ars Collecta Blanc de Blancs. Una velada en la que no faltará la música en directo. Precio: 198 € adultos / 80 € niños.

Nochevieja: la gala más esperada

El 31 de diciembre, el Alfonso XIII celebrará su Cena de Gala de Nochevieja, con música en directo, cotillón, uvas de la suerte y barra libre hasta las 4:00 h. El menú incluye aperitivos como Tartar de gamba roja y caviar, Carpaccio de vieira con trufa, Micuit de foie, Bogavante marinado, lenguado y solomillo de vaca rubia gallega, acompañado de champagne Moët Chandon Grand Vintage 2016 y vinos seleccionados. Precio: 525 € adultos / 162 € niños.

Brunch de Navidad y Año Nuevo

Los días 25 de diciembre y 1 de enero, el hotel ofrecerá sus tradicionales brunch festivos con música en directo, con estaciones de mariscos, ibéricos, quesos, ensaladas, miniaturas elaboradas, carnes y pescados, además de postres y dulces navideños. Precio: 150 € adultos / 73 € niños (Navidad) y 140 € adultos / 73 € niños (Año Nuevo).

Regala experiencias únicas

Además, este año, puedes sorprender con los bonos regalo del Hotel Alfonso XIII, la manera más elegante de obsequiar momentos inolvidables.

Reservas: events.alfonsoxiii@luxurycollection.com | Tel. 954 917 000