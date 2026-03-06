Iftar reúne en Sevilla a autoridades y comunidad musulmana en el Ramadán

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo organizó el pasado miércoles la iniciativa ‘Ramadán en el barrio’, un encuentro que reunió a representantes institucionales y vecinos en el Hogar Virgen de los Reyes, situado en el distrito sevillano de la Macarena. El acto central fue un iftar, la comida con la que los musulmanes rompen el ayuno diario durante el mes sagrado del Ramadán.

El evento, que comenzó a las 18:30 horas, contó con la presencia de autoridades de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Consulado del Reino de Marruecos. La actividad busca fortalecer los lazos entre la comunidad musulmana y el resto de vecinos en un barrio caracterizado por su diversidad cultural y convivencia intercultural.

Una convivencia que une culturas.

Mar Ahumada, directora de la Fundación Tres Culturas, dio la bienvenida institucional destacando que el Ramadán “es un momento de recogimiento, de reflexión, de búsqueda de paz interior... Pero, al mismo tiempo, es una época para estrechar lazos entre la comunidad, con familiares y vecinos, sin olvidar a los más necesitados”. Tras sus palabras, se proyectó un vídeo institucional de la Fundación antes de dar paso a las intervenciones de las autoridades invitadas.

Participación institucional en el encuentro interreligioso

Entre los asistentes destacaron Francisco Jesús Toronjo, director de Políticas Migratorias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía; José Luis García Martín, delegado del Área de Gobierno de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla; y Dounia Del-lero, cónsul general del Reino de Marruecos en Sevilla.

La primera intervención corrió a cargo de la cónsul marroquí, quien señaló que a través de la celebración del iftar “compartimos una experiencia concreta de fraternidad y de cohesión social, vivido en el espíritu de apertura y respeto mutuo”. Del-lero subrayó que este tipo de actividades fortalece los lazos históricos, culturales y económicos entre España y Marruecos, añadiendo que “la humanidad compartida favorece un futuro de paz, entendimiento, y prosperidad en el mundo”.

El iftar es la comida con la que los musulmanes rompen el ayuno diario durante el mes del Ramadán

Por su parte, García Martín destacó que Sevilla siempre ha sido “un espacio de diálogo y mestizaje, donde la cultura ha sabido encontrarse y enriquecerse mutuamente”. El delegado municipal enfatizó que la diversidad y el respeto construyen la identidad de la ciudad, y que “el iftar es un reflejo de ese espíritu, llevando a la reflexión, al crecimiento mutuo, que son valores fundamentales de una sociedad abierta y cohesionada como es la ciudad de Sevilla”.

El Ramadán como espacio de convivencia y reflexión

Francisco Jesús Toronjo enfatizó la importancia de la pluralidad en Andalucía: “La sociedad andaluza es una sociedad plural, y eso tiene un valor enorme en nuestra ciudadanía. Somos una comunidad diversa, y es la realidad que vivimos hoy en día en nuestros barrios. De ello hacemos en Andalucía una fortaleza”. El representante autonómico destacó que compartir momentos como el iftar permite conocer a otras personas y sentirse parte de una comunidad cohesionada.

El acto alcanzó su momento cumbre con el Al-Adan, la llamada a la oración que marca el inicio del iftar. Tras la oración, los asistentes comenzaron a degustar los alimentos dispuestos en las mesas mientras sonaba música ambiente que amenizaba el encuentro.

Entre los alimentos servidos destacaba un surtido de frutas, queso y dátiles, además de la harira, sopa típica de la gastronomía musulmana que contiene numerosos ingredientes que ayudan a recuperar los minerales no ingeridos durante el ayuno diario. Esta preparación culinaria es tradicional en la ruptura del ayuno y forma parte esencial de las costumbres del Ramadán.

La Macarena, un barrio símbolo de diversidad cultural

El distrito de la Macarena se caracteriza por ser un espacio de confluencia multicultural donde conviven habitantes de diversas procedencias y religiones. La elección de este barrio para celebrar ‘Ramadán en el barrio’ responde a la presencia significativa de población musulmana en la zona y al espíritu integrador que caracteriza a sus vecinos.

Los organizadores consideran fundamental que personas no musulmanas participen en estos eventos para conocer de primera mano las costumbres y tradiciones que los musulmanes practican en su vida cotidiana. El Ramadán, como uno de los cinco pilares fundamentales del islam, representa valores universales como la solidaridad, el respeto y la convivencia que trascienden las fronteras religiosas.