Innovación, energía y soberanía industrial: las claves del programa de NISE Sevilla 2025

Sevilla se prepara para acoger, los días 2 y 3 de diciembre, uno de los encuentros industriales más ambiciosos del sur de Europa: NISE Sevilla 2025 – New Industry in Southern Europe. Un foro que aspira a convertirse en la referencia para entender hacia dónde se dirige la industria en una etapa marcada por la descarbonización, la digitalización y el refuerzo de la autonomía estratégica europea.

FIBES será el punto de encuentro de empresas tractoras, pymes avanzadas, centros tecnológicos y responsables públicos alineados en un objetivo compartido: impulsar una transformación industrial que el sector considera ya imprescindible.

La agenda de esta primera edición refleja con claridad este propósito, con mesas redondas y diálogos enfocados a situar a Andalucía en el centro del mapa industrial europeo y reforzar su papel en energías limpias, movilidad sostenible, automatización inteligente, logística avanzada y materias primas estratégicas.

El congreso aborda los grandes retos de la industria para ser sostenible y digital.

A ello se suma una amplia zona de expositores y varias áreas de networking concebidas para dar visibilidad a nuevas empresas del sector, impulsar la presentación de soluciones innovadoras y favorecer sinergias reales entre compañías, centros tecnológicos y potenciales socios industriales.

El programa se estructura en torno a tres grandes ejes que ordenan los retos actuales. El primero, centrado en las nuevas oportunidades industriales, analiza cómo la digitalización, el diseño 3D, la sensorización y la automatización avanzada están transformando la forma de producir. La movilidad sostenible y la nueva industria del vehículo son protagonistas de este bloque, con fabricantes y centros tecnológicos mostrando cómo la integración de datos, simulación y manufactura digital impulsa fábricas más eficientes, flexibles y competitivas. Este punto demuestra que la transición industrial, lejos de ser un desafío abstracto, está generando nuevas oportunidades de negocio, empleo cualificado y atracción de talento para regiones como Andalucía.

El segundo eje del congreso profundiza en las tecnologías de cero emisiones netas, ya imprescindibles en la estrategia industrial de la Unión Europea. El hidrógeno verde, los combustibles sostenibles y las nuevas infraestructuras energéticas se presentan como piezas centrales de un modelo productivo más limpio y orientado a la autosuficiencia energética. NISE Sevilla 2025 analizará cómo estas soluciones están entrando en la industria, qué desafíos persisten para su despliegue y qué papel puede desempeñar Andalucía en su desarrollo. La presencia de patrocinadores como Unicaja, junto al apoyo de Moeve e Iberdrola, refuerza el mensaje: la transición energética y la competitividad industrial avanzan juntas, y requieren alianzas sólidas entre empresas tecnológicas, energéticas e industriales.

El tercer eje aborda la soberanía estratégica europea, uno de los debates más relevantes para el futuro industrial. En el contexto actual, asegurar la autonomía tecnológica, industrial y de materias primas se ha convertido en una prioridad. Sectores como defensa, aeroespacial, ciberseguridad y minería metálica cobran especial protagonismo. Andalucía, con un papel creciente en el suministro de minerales críticos, se proyecta como un socio clave para la Unión Europea. Empresas punteras de estos sectores aportarán su visión sobre cómo reforzar cadenas de valor, reducir dependencias y asegurar capacidades industriales propias en un momento de competencia internacional intensa.

El foro impulsa autonomía estratégica europea con innovación industrial y colaboración.

El programa incorpora, además, una serie de foros orientados a analizar la competitividad industrial, reforzar el ecosistema de defensa, impulsar la colaboración entre municipios industriales, compartir buenas prácticas europeas en innovación y explorar nuevas oportunidades ligadas a la descarbonización y los valles NZIA. Esta dimensión tecnológica conecta directamente con los tres ejes del congreso y evidencia que la innovación no es un añadido, sino el motor que permite avanzar hacia procesos más eficientes, seguros y sostenibles.

La zona expositiva y los espacios de networking completan la experiencia, facilitando encuentros entre grandes empresas, pymes avanzadas, startups industriales y centros tecnológicos en busca de colaboraciones estratégicas. Asimismo, la zona de innovación y startups reunirá proyectos tecnológicos de alto impacto con demostraciones en vivo y pitches sobre industria 4.0, movilidad eléctrica, agricultura digital, IA, drones y energías limpias. Universidades, spin-offs y startups mostrarán soluciones aplicadas a la minería sostenible, la logística urbana o la automatización industrial, creando un espacio pensado para descubrir talento y conectar innovación con nuevas oportunidades de colaboración empresarial.

En conjunto, NISE Sevilla 2025 se consolida como un foro imprescindible para quienes trabajan en la transformación industrial europea. Su estructura temática facilita entender qué capacidades exige la nueva industria, qué oportunidades surgen en la transición y cómo pueden posicionarse las empresas para aprovecharlas. Más que un congreso, NISE Sevilla será una plataforma que combina contenido de alto nivel, innovación y colaboración, situando a Andalucía como un referente emergente en la construcción de la industria del futuro.