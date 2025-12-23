José Javier Ruiz Arana: “Este año hemos sabido materializar proyectos complejos”

Redacción

Balance de gestión, proyectos estratégicos y mirada al futuro. El alcalde de Rota repasa en esta entrevista los principales hitos alcanzados durante 2025, un año marcado por la culminación de proyectos largamente esperados, la apuesta por la vivienda, la modernización de los servicios municipales y la mejora de la accesibilidad. Con la vista puesta en 2026, analiza los retos que afronta la ciudad y traslada un mensaje de confianza y compromiso a los vecinos y vecinas.

Pregunta.–¿Qué balance hace del año 2025 y cuáles considera que han sido los principales logros alcanzados?

Respuesta.–Cuando uno termina un año como 2025 y se detiene a mirar atrás, lo primero que siente es responsabilidad. Responsabilidad por cada decisión tomada y por cada compromiso adquirido con los vecinos y vecinas de Rota. Ha sido un año de trabajo intenso, de mucha dedicación y, sobre todo, de resultados que hoy se pueden comprobar.

La vivienda ocupa un lugar central y la estamos afrontando con trabajo y seriedad”

R.En este último año hemos sabido materializar proyectos complejos que llevaban tiempo sobre la mesa y, al mismo tiempo, mejorar aspectos muy concretos del día a día de la ciudad. La culminación de la rehabilitación del edificio de Plaza de España es un buen ejemplo. No hablamos solo de una sede administrativa modernizada, sino de una intervención que ha permitido recuperar parte de nuestra muralla medieval e integrar nuestro patrimonio en la vida diaria del Ayuntamiento.

R.A ello se suma la puesta en marcha del nuevo Archivo Municipal, una infraestructura clave para ordenar y conservar nuestra memoria histórica y facilitar el acceso a la documentación. También hemos avanzado en proyectos de urbanismo social con actuaciones en barriadas como San Antonio y las 512, y hemos reforzado espacios culturales como la Casa de la Cultura y El Andén, que hoy cuentan con capacidad para albergar más actividad y más uso ciudadano.

2026 será clave para mejorar espacios para los más pequeños y el ocio juvenil”

P.–De cara a 2026, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la ciudad y cuáles son los principales proyectos?

R.–El principal reto sigue siendo dar respuestas a las preocupaciones reales de la ciudadanía. La vivienda ocupa un lugar central y la estamos afrontando con trabajo y seriedad. Hemos impulsado la planificación de más de mil viviendas, combinando promoción pública y privada, facilitando suelo y acompañando los procesos necesarios para que la vivienda protegida sea una realidad en Rota poniendo suelo al servicio de la gente.

R.2026 será también un año clave para mejorar espacios para los más pequeños, ocio juvenil e instalaciones deportivas. Son demandas muy presentes y queremos atenderlas con la prioridad que merecen. Desde el gobierno municipal hemos apostado siempre por un modelo de ciudad pensada para vivirla, para crecer en ella y para que nuestros jóvenes encuentren motivos reales para quedarse.

P.–La digitalización de los servicios municipales es una demanda creciente. ¿En qué punto se encuentra este proceso?

R.–La digitalización es uno de los pilares de la modernización municipal. No hablamos solo de trámites online, sino de una nueva forma de planificar la ciudad. En 2025 hemos avanzado en el desarrollo del gemelo digital, una herramienta que nos permite analizar el funcionamiento del espacio urbano y mejorar la gestión de servicios como movilidad, limpieza, mantenimiento o seguridad.

R.Este trabajo se complementa con la gestión turística inteligente. Rota recibe miles de visitantes cada año y queremos ofrecer una experiencia de calidad sin perder bienestar para quienes viven aquí. Gracias a estas herramientas, gestionamos mejor los flujos turísticos, optimizamos recursos y reforzamos servicios en los momentos de mayor afluencia. El objetivo es conseguir que la gestión del Ayuntamiento sea más ágil y la ciudad esté mejor organizada.

La Navidad se está viviendo con mucha participación y un ambiente muy especial”

P.–Rota destaca por su apuesta por la accesibilidad y la movilidad sostenible. ¿Qué medidas se están impulsando?

R.La accesibilidad forma parte de nuestra manera de entender Rota. En 2025 nos hemos adherido a la Declaración de Córdoba de Ciudades Universalmente Accesibles, reforzando una línea de trabajo que ya veníamos desarrollando. Seguimos actuando en calles y espacios públicos para eliminar barreras y facilitar la movilidad de todas las personas.

R.En materia de infraestructuras, la financiación para la A-491 es un paso importante fruto de una reivindicación constante, pero seguimos reclamando el nuevo centro de salud. Lo hacemos con firmeza, porque gobernar es insistir cuando algo es justo.

La iluminación navideña es uno de los grandes atractivos estos días.

P.–Estamos viviendo unas fechas navideñas muy especiales para la ciudad. ¿Cómo valora el ambiente que se está generando y qué acciones se han puesto en marcha para apoyar al comercio local?

R.–La Navidad se está viviendo con mucha participación y un ambiente muy especial. Arrancó con uno de nuestros roteños más queridos, Antoñito Molina, que atraviesa un gran momento persona y profesional y que fue el encargado de encender el alumbrado navideño. Desde ese momento, la ciudad se ha llenado de vida y de ambiente.

R.La iluminación, los mercados de Navidad, la ruta de belenes y las actividades en la calle han convertido Rota en un lugar atractivo para vecinos y visitantes. Desde el Ayuntamiento hemos reforzado limpieza, seguridad y programación para acompañar al comercio local, que es una parte esencial de la vida de la ciudad.

Antoñito Molina inauguró el alumbrado navideño, junto al alcalde de Rota.

P.–Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los vecinos y vecinas de cara al cierre de este año y al inicio de 2026?

R.Me gustaría trasladar un mensaje de orgullo y confianza. Rota ha demostrado en 2025 que sabe avanzar con seriedad y con ambición. Debemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos conseguido.

R.Pero el motivo para estar orgullosos no es solo lo que hemos hecho, es lo que estamos haciendo y vamos a seguir construyendo juntos.

R.2026 será un año aún más exigente y más ilusionante, con proyectos que inciden directamente en la vida cotidiana. Este equipo de gobierno que encabezo mantiene un compromiso firme con cada vecino y vecina para que Rota siga siendo una ciudad más accesible, más moderna y con más oportunidades para todos.