El mapping 'La luz que compartimos' vuelve a Nervión Plaza aún más brillante

La magia vuelve este año a la fachada de Nervión Plaza. Esta edición presenta una propuesta más luminosa y de mayor escala, consolidando la experiencia como uno de los principales atractivos navideños del centro comercial.

El espectáculo consiste en un vídeo mapping 3D con efectos de luz y sonido proyectado sobre la fachada principal. Una narrativa visual diseñada para envolver al público y generar un ambiente de emoción e impacto sensorial. La plaza central del centro comercial se convierte así en un punto de encuentro en el que tecnología, creatividad e ilusión se combinan para ofrecer una propuesta singular.

Cuándo y dónde ver el mapping de Nervión Plaza

El espectáculo estará disponible del 20 de diciembre al 4 de enero, con pases a las 19:00 h y 20:30 h. Y en los días especiales: el 24 y 31 de diciembre habrá un único pase a las 19:00 horas, 25 de diciembre y 1 de enero no habrá proyecciones.

La actividad se desarrolla en la plaza central de Nervión Plaza, epicentro de la programación navideña del centro comercial.

Una experiencia para compartir con amigos, familia, en pareja o con uno mismo. Porque la Navidad no está solo en las luces, está en los momentos que vivimos juntos.