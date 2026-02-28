La manzanilla, identidad viva de Andalucía

Hablar de manzanilla es hablar de Andalucía. No como tópico, sino como realidad cultural, económica y emocional. Pocos productos condensan con tanta precisión el paisaje, el clima, la arquitectura y el carácter de una tierra como la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Es un vino nacido del Atlántico, de la tierra albariza y del silencio de las bodegas, pero también de la convivencia, la celebración y el encuentro.

Desde 1821, Bodegas Barbadillo ha sido parte activa de esa historia. Apenas seis años después de su fundación, en 1827, exportaba ya su primera partida de botas de manzanilla a Filadelfia. Aquella decisión temprana revela una convicción que sigue vigente dos siglos después: la manzanilla no es solo un vino local, sino un vino con vocación universal.

Sin embargo, antes de cruzar océanos, la manzanilla construyó su identidad en casa. En las ferias y romerías de Andalucía, en las casetas del Real de Sevilla, en el Rocío, en las veladas de verano de nuestras ciudades y pueblos, la manzanilla ha sido históricamente el vino de referencia. Forma parte del ritual y del encuentro.

En la Feria de Abril, la manzanilla acompaña el almuerzo, la sobremesa y la conversación pausada. En las romerías, su ligereza y carácter biológico la convierten en el acompañante natural de jornadas largas y celebraciones compartidas. Su equilibrio y su salinidad la hacen especialmente gastronómica y social.

Dentro de este universo, Barbadillo ha construido una arquitectura de marcas que responde a distintos momentos y sensibilidades, siempre desde el respeto al origen.

Muy Fina representa la manzanilla cotidiana y segura, la elección reconocible en barra y mesa, fresca y limpia, fiel al estilo de Sanlúcar.

Solear, con más de cinco años de crianza bajo velo de flor en botas centenarias, encarna profundidad y elegancia. Es una referencia consolidada en hostelería y forma parte natural del paisaje cultural de la Feria de Sevilla.

Arboledilla Levante y Arboledilla Poniente muestran la influencia del microclima sanluqueño. La orientación de las bodegas y la acción de los vientos generan matices distintos dentro de una misma categoría, reflejando la diversidad interna de Sanlúcar.

Solear en Rama fue la primera manzanilla en rama embotellada y, desde su lanzamiento hace más de veinte años, es la única que se presenta en sacas estacionales que muestran la evolución del velo de flor a lo largo del año. Cada edición está representada por una especie animal distinta del Coto de Doñana, reforzando el vínculo entre el vino, la naturaleza y el territorio.

Y Pastora fue la primera manzanilla embotellada y uno de los primeros vinos de España en comercializarse en este formato. Representa un hito en la modernización del sector vinícola y es memoria viva del siglo XIX, testimonio de cómo Barbadillo supo anticiparse a su tiempo sin perder la esencia del vino de Sanlúcar.

Esta diversidad permite acompañar todos los momentos de consumo, desde el aperitivo diario hasta la celebración más solemne. La manzanilla es un producto único, ligado a un microclima y a una tradición irrepetibles, y constituye uno de los grandes activos culturales y económicos de Andalucía.

El actual enfoque estratégico de la compañía refuerza esta idea: consolidar la manzanilla como categoría diferencial dentro del vino español y potenciar su posicionamiento internacional, reivindicando su valor cultural más allá del consumo estacional.

La misma empresa que en 1827 enviaba botas a América es hoy referente internacional en la categoría, manteniendo su carácter familiar andaluz. Tradición e innovación siguen siendo la misma idea.

En ferias, romerías o restaurantes de cualquier capital del mundo, cada copa de manzanilla cuenta la historia de una tierra que ha sabido convertir su singularidad en liderazgo. Y hoy, con la recuperación de la Manzanilla Barbadillo de Despacho de Sanlúcar, Bodegas Barbadillo vuelve a mirar al origen, a la bota y al servicio directo, reivindicando la forma más auténtica de entender este vino.

Porque la manzanilla no es pasado. Es presente y futuro para Andalucía, para que los consumidores andaluces y de todo el mundo puedan seguir celebrando el Día de Andalucía con un mismo brindis: “Barbadillo es mi manzanilla desde 1821”.