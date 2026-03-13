Cuando el mar cambia la etiqueta: Barbadillo embarca su historia a bordo del Juan Sebastián de Elcano

De izquierda a derecha: José María de la Puente Mora-Figueroa, comandante del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora de España en la República Dominicana, Álvaro Alés, Director de Marketing de Bodegas Barbadillo y Luis Miguel Martín Rubio, socio de Ontier Abogados.

Hay símbolos que no necesitan presentación. El Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano es uno de ellos. Desde 1927 surca los mares formando a generaciones de guardiamarinas y llevando el nombre de España a puertos de todo el mundo.

Ahora, en su travesía internacional de 2026, ese símbolo navega acompañado por otro emblema histórico: los vinos de Bodegas Barbadillo. La firma sanluqueña, fundada en 1821, ha lanzado una edición especial limitada de su Vermut Atamán como homenaje al buque escuela, en el marco del acuerdo por el que distintas marcas del grupo viajan a bordo durante el crucero de instrucción que partió de Cádiz el pasado 10 de enero. No es solo una acción corporativa. Es un relato que conecta mar, vino, historia y liderazgo.

Un nombre con historia: Atamán

La palabra Atamán designaba históricamente al jefe militar entre los cosacos, figura de mando y autoridad. El término, recogido por la Real Academia Española, evoca liderazgo, carácter y espíritu de grupo.

Fue precisamente esa fuerza simbólica la que sedujo a Manuel Barbadillo Rodríguez —prolífico escritor y poeta conocido como el “bodeguero ilustrado”— cuando imaginó la marca. En su universo creativo, el vermut no sería solo una bebida, sino una expresión literaria y cultural. “Si históricamente el atamán representaba la figura de mando, hoy trasladamos ese simbolismo al ámbito naval, donde liderazgo y tradición siguen marcando el rumbo”.

Edición especial de Atamán a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano.

Cuando la etiqueta cambia de rumbo

La intervención más visible de esta edición especial es su etiqueta. El tradicional guerrero cosaco que identifica a Atamán ha sido sustituido por una reproducción del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano junto a su heráldica histórica.

La edición incluye además una bolsa especial marcada con la ilustración del buque y un barril artístico intervenido por el pintor sanluqueño Marco Oliva. Inspirado en iconografía náutica y en las constelaciones que han guiado a los navegantes durante siglos, el barril recorrerá todos los puertos de la travesía. “El barril se convierte en un elemento simbólico itinerante que acompaña los actos institucionales del buque”.

Diplomacia en cubierta

El crucero de instrucción del Elcano no es solo formación académica. Es también diplomacia cultural. Las recepciones celebradas a bordo reúnen en cada puerto a autoridades locales, representantes empresariales y comunidad española. “Esta colaboración refuerza el papel del vino como activo estratégico de la Marca España en contextos diplomáticos y culturales de alto nivel”.

Entre las escalas previstas en 2026 figuran Nueva York y Norfolk (Virginia), donde el buque participa en el encuentro internacional Sail250® Virginia 2026. Puertos históricos que conectan con la propia memoria exportadora de Barbadillo.

De Sanlúcar a Filadelfia

Fundada en 1821, Barbadillo inició muy pronto su vocación internacional.

Apenas seis años después, en 1827, sus vinos ya cruzaban el Atlántico rumbo a Filadelfia, uno de los grandes puertos comerciales de la época.

“Para una empresa familiar con más de dos siglos de historia, formar parte de los productos nacionales que recorren el mundo a bordo del Juan Sebastián de Elcano simboliza continuidad, tradición y proyección internacional”, afirma Álvaro Alés, Director de Marketing y Comunicación de la bodega, presente en la recepción celebrada en Santo Domingo.

Además de la edición especial de Atamán, el acuerdo contempla la presencia a bordo de otras referencias del grupo, desde propuestas más modernas como Vi Cool a marcas históricas del Marco como Manzanilla Nave Trinidad y Palo Cortado Obispo Gascón, así como otras elaboraciones singulares como Rebujito Barbadillo, Marboré Cuvée, Espumoso Toto Barbadillo y Alba Balbaína.

Una empresa familiar andaluza que acompaña a uno de los grandes iconos navales de España en su recorrido por el mundo. Un vermut que cambia de etiqueta para rendir homenaje al mar. Un barril que viaja como pieza artística. Y una historia que demuestra que algunas tradiciones no permanecen ancladas: navegan.