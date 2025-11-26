Mejores ofertas en tecnología para este Black Friday

El Black Friday 2025 está siendo uno de los más agresivos de la historia en tecnología. Los descuentos reales superan el 45 % y las marcas han tirado la casa por la ventana. Es el momento perfecto para cambiar el portátil, montar un PC gaming de alta gama o completar el setup con periféricos profesionales sin arruinarte.

Portátiles y gaming: chollos que no volverán hasta 2026

Las ofertas de VorPC lideran con precios imbatibles. En portátiles básicos tienes equipos de 14-15,6 pulgadas con Ryzen 5 7530U o Intel Core i5-1335U, 16 GB de RAM DDR4 y SSD NVMe de 512 GB por menos de 430 €. Para estudiantes o teletrabajo son perfectos y superan en rendimiento a muchos modelos de 2023 que costaban 200€ más.

Los portátiles gaming son los grandes protagonistas. Modelos con RTX 4060 8 GB, pantalla 144-165 Hz Full HD y refrigeración avanzada están entre 849 y 899 € (PVP 1.299-1.399 €). Los tope de gama con RTX 4070, 32 GB DDR5, pantalla QHD 240 Hz y procesadores Ryzen 7 7840HS o Intel i9-13900HX se quedan en 1.399-1.549 € cuando su precio habitual ronda los 2.099-2.399 €. Incluso hay versiones con 4070 Ti Super y 32 GB DDR5 por 1.699 € (antes 2.499 €).

Si buscas ligereza y autonomía, la sección de portátiles con más descuentos tiene ultrabooks Intel Evo o AMD Ryzen AI de 13,3-14” con hasta 14 horas de batería por 549-699 €, con rebajas de hasta el 48 %. Perfectos para universidad o movilidad constante.

Sobremesa, componentes y periféricos a precio de risa

Los ordenadores de sobremesa están en mínimos históricos. Un equipo completo con Ryzen 7 7700X, RTX 4070 Ti Super 16 GB, 32 GB DDR5 6000 MHz y 1 TB NVMe Gen4 cuesta solo 1.499 € (antes 2.099 €). Otro con Intel i7-14700KF y RTX 4080 Super por 1.999 € (PVP 2.799 €). Si prefieres montar tú mismo, los componentes individuales están imbatibles: placas base AM5 desde 119 €, kits 32 GB DDR5 6000 MHz CL30 por 99 €, fuentes 850 W 80+ Gold modulares por 79 € y SSD 2 TB Gen4 por 119 €.

Los periféricos completan la fiesta: monitores 27” 1440p 180 Hz IPS por 179 €, 34” ultrawide 144 Hz por 299 €, teclados mecánicos full RGB con switches ópticos por 49 €, ratones gaming de 26.000 DPI y 1 ms de latencia por menos de 40 € y sillas ergonómicas con reposacabezas y soporte lumbar por 99-149 €.

Este Black Friday es el mejor de los últimos años para tecnología. Las cámaras fotográficas y los smartphones también se unen a las ofertas con descuentos históricos en modelos de gama media y alta, incluyendo opciones con cámaras de 200 MP y carga ultrarrápida. El stock vuela literalmente y muchos de estos precios desaparecen el lunes. Si llevas meses esperando el momento de renovar o montar tu setup soñado, no lo dejes pasar, porque es muy probable que este tipo de ofertas no se vuelvan a reproducir en mucho tiempo.