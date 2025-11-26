Mejores ofertas en tecnología para este Black Friday
Contenido Patrocinado
El Black Friday 2025 está siendo uno de los más agresivos de la historia en tecnología. Los descuentos reales superan el 45 % y las marcas han tirado la casa por la ventana. Es el momento perfecto para cambiar el portátil, montar un PC gaming de alta gama o completar el setup con periféricos profesionales sin arruinarte.
Portátiles y gaming: chollos que no volverán hasta 2026
Las ofertas de VorPC lideran con precios imbatibles. En portátiles básicos tienes equipos de 14-15,6 pulgadas con Ryzen 5 7530U o Intel Core i5-1335U, 16 GB de RAM DDR4 y SSD NVMe de 512 GB por menos de 430 €. Para estudiantes o teletrabajo son perfectos y superan en rendimiento a muchos modelos de 2023 que costaban 200€ más.
Los portátiles gaming son los grandes protagonistas. Modelos con RTX 4060 8 GB, pantalla 144-165 Hz Full HD y refrigeración avanzada están entre 849 y 899 € (PVP 1.299-1.399 €). Los tope de gama con RTX 4070, 32 GB DDR5, pantalla QHD 240 Hz y procesadores Ryzen 7 7840HS o Intel i9-13900HX se quedan en 1.399-1.549 € cuando su precio habitual ronda los 2.099-2.399 €. Incluso hay versiones con 4070 Ti Super y 32 GB DDR5 por 1.699 € (antes 2.499 €).
Si buscas ligereza y autonomía, la sección de portátiles con más descuentos tiene ultrabooks Intel Evo o AMD Ryzen AI de 13,3-14” con hasta 14 horas de batería por 549-699 €, con rebajas de hasta el 48 %. Perfectos para universidad o movilidad constante.
Sobremesa, componentes y periféricos a precio de risa
Los ordenadores de sobremesa están en mínimos históricos. Un equipo completo con Ryzen 7 7700X, RTX 4070 Ti Super 16 GB, 32 GB DDR5 6000 MHz y 1 TB NVMe Gen4 cuesta solo 1.499 € (antes 2.099 €). Otro con Intel i7-14700KF y RTX 4080 Super por 1.999 € (PVP 2.799 €). Si prefieres montar tú mismo, los componentes individuales están imbatibles: placas base AM5 desde 119 €, kits 32 GB DDR5 6000 MHz CL30 por 99 €, fuentes 850 W 80+ Gold modulares por 79 € y SSD 2 TB Gen4 por 119 €.
Los periféricos completan la fiesta: monitores 27” 1440p 180 Hz IPS por 179 €, 34” ultrawide 144 Hz por 299 €, teclados mecánicos full RGB con switches ópticos por 49 €, ratones gaming de 26.000 DPI y 1 ms de latencia por menos de 40 € y sillas ergonómicas con reposacabezas y soporte lumbar por 99-149 €.
Este Black Friday es el mejor de los últimos años para tecnología. Las cámaras fotográficas y los smartphones también se unen a las ofertas con descuentos históricos en modelos de gama media y alta, incluyendo opciones con cámaras de 200 MP y carga ultrarrápida. El stock vuela literalmente y muchos de estos precios desaparecen el lunes. Si llevas meses esperando el momento de renovar o montar tu setup soñado, no lo dejes pasar, porque es muy probable que este tipo de ofertas no se vuelvan a reproducir en mucho tiempo.
También te puede interesar
Lo último