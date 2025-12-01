Estas Navidades, Sevilla se llena de magia con La historia interminable, el musical

Estas Navidades, Sevilla se convertirá en la capital de la fantasía con la llegada a FIBES de La historia interminable, el musical. Del 19 de diciembre al 4 de enero, el público sevillano podrá disfrutar de una de las superproducciones más aclamadas de los últimos años, un espectáculo que se ha consolidado como uno de los grandes planes culturales para vivir en familia. Tras su estreno en el Teatro Calderón de Madrid y su posterior gira por Zaragoza y Barcelona, donde agotó entradas en numerosas funciones, la obra aterriza en la capital andaluza avalada por el entusiasmo del público y varios reconocimientos, entre ellos el Premio Talía a la Mejor Escenografía.

El musical está inspirado en la célebre novela de Michael Ende y está producido por beon. Worldwide, compañía andaluza con sede en Sevilla, liderada por Dario Regattieri. Su productora, -beon. Entertainment-, es responsable de grandes títulos del teatro musical como: El médico, el musical; Los pilares de la tierra, el musical; El tiempo entre costuras, el musical o Forever Van Gogh. La productora ya se ha convertido en un referente por su apuesta por proyectos de gran formato capaces de emocionar a espectadores de todas las edades. Espectáculos 100% originales creados con talento nacional.

El montaje invita al público a emprender un viaje sin precedentes al mítico Reino de Fantasia, donde cobran vida personajes inolvidables como Fújur, el majestuoso dragón blanco de la suerte; Artax, el noble caballo; la sabia Vetusta Morla o el imponente Comerrocas. Además, la obra utiliza animatrónica, una tecnología habitual en el cine pero muy poco explorada sobre los escenarios. Esta innovación permite que las criaturas alcancen un sorprendente nivel de realismo, generando una experiencia visual y emocional que fascina tanto a niños como a adultos.

La escenografía incorpora 11 kilómetros de cuerdas azules pintadas a mano y 2.987 libros reales.

La puesta en escena se completa con 16 canciones originales, entre las que destaca el icónico tema “Never Ending Story”, que hará disfrutar a quienes crecieron con la película y cautivará a las nuevas generaciones. El equipo creativo está formado por el productor ejecutivo, Dario Regattieri; el compositor y productor artístico, Iván Macías; el creador del libreto y letras, Félix Amador; el director y coreógrafo, Federico Barrios Fierro; la directora vocal y supervisora artística, María José Santos; y el escenógrafo, Ricardo S. Cuerda. Completan el equipo los diseñadores de iluminación, Felipe Ramos y Jesús Díaz; el diseñador de sonido, Alejandro Martín; el diseñador de vestuario Antonio Belart; el director de producción, Pablo Santos; Aarón Domínguez, diseñador de caracterización y peluquería; Laurence Aliganga, director musical; la empresa KREAT FX, responsable de los animatrónicos; y Alfred Cobami, diseñador de efectos de magia.

La producción desvela además, múltiples curiosidades que evidencian la magnitud del proyecto. Fújur, por ejemplo, pesa 600 kilos y está construido con más de 50 metros de una tela de peluche diseñada exclusivamente para el musical. Su creación, al igual que la del resto de criaturas fantásticas, requirió tres meses de trabajo de un equipo especializado de 30 profesionales. Los animatrónicos se mueven mediante un sistema compuesto por más de 300 metros de cable de freno, y Artax articula su cuello gracias a 14 anillos internos que le proporcionan un realismo extraordinario. La producción reúne además a 35 intérpretes, más de 200 cambios de vestuario y 94 pelucas de pelo natural, entre ellas la de la Emperatriz Infantil, que alcanza los 80 centímetros de longitud. La escenografía incorpora 11 kilómetros de cuerdas azules pintadas a mano y 2.987 libros reales que dan vida a la emblemática librería de Koreander.

Una de las escenas en el teatro.

Las entradas ya están a la venta en www.fibestickets.es. Es un musical diseñado para toda la familia y la edad recomendada es a partir de los 7 años.

Como acción paralela al musical, se ha puesto en marcha la experiencia “Carnet de Piloto de Dragones”, una propuesta gratuita e inmersiva que puede disfrutarse en la Fundación Cajasol desde el 19 de noviembre y hasta el 5 de enero. Los más pequeños podrán obtener su propio carnet de piloto tras vivir una aventura en realidad virtual a lomos de Fújur, sobrevolando Fantasia para ayudar a Atreyu y Bastian en su misión de salvar a la Emperatriz Infantil. La actividad, que incluye cinco espacios interactivos y está abierta al público de lunes a domingo, mediante invitación previa disponible en la taquilla y en la web de la Fundación Cajasol.

Estas Navidades, Sevilla tendrá la oportunidad de vivir un espectáculo inolvidable que combina innovación, emoción y una historia que sigue conquistando corazones generación tras generación. Una cita imprescindible con la fantasía.