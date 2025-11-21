No esperes al Black Friday: mejora la seguridad de tu hogar con los dispositivos más innovadores de Reolink

La seguridad doméstica se ha convertido en un elemento esencial para numerosos hogares españoles, especialmente ante la proximidad de las fiestas navideñas, épocas marcadas tradicionalmente por un incremento en los desplazamientos familiares y, por tanto, una mayor vulnerabilidad en la protección del hogar. Reolink, uno de los referentes internacionales en sistemas de videovigilancia y dispositivos inteligentes para la protección residencial y empresarial, inicia la temporada de compras de otoño e invierno con el lanzamiento de su venta anticipada de Black Friday durante el mes de noviembre de 2025. Esta campaña permite a los consumidores españoles acceder a los dispositivos de última generación con descuentos de hasta un 50 %, facilitando así la renovación y mejora de los sistemas de seguridad del hogar antes de la habitual avalancha de ofertas asociada al propio Black Friday.

Altas PT Ultra.

Los descuentos estarán vigentes del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 a través de las plataformas oficiales Reolink.com y Amazon. Reolink extiende así sus promociones exclusivas a Europa, en línea con su estrategia de anticiparse a la fuerte demanda que se genera durante el Black Friday, garantizando a los usuarios que podrán adquirir los productos más demandados sin riesgo de quedarse sin existencias. Entre los productos destacados en esta campaña se encuentran la cámara Altas PT Ultra, la Duo 3 PoE, la avanzada TrackMix WiFi y el sistema de timbre inteligente con batería 2K Wi-Fi. Cada uno de ellos incorpora innovaciones técnicas orientadas a maximizar la protección y la conectividad del hogar, adaptándose a las necesidades tanto de usuarios particulares como de pequeñas empresas.

Descuentos anticipados de Reolink de hasta el 50 % por Black Friday

La Altas PT Ultra se presenta como una propuesta revolucionaria dentro del segmento de cámaras autónomas: gracias a su batería de alta capacidad, proporciona hasta ocho días de grabación continua, minimizando la frecuencia de recargas. Su lente 4K, sumada a la funcionalidad de giro e inclinación de 360°, garantiza una cobertura panorámica total, eliminando puntos ciegos. Asimismo, su sistema ColorX Night Vision permite la obtención de imágenes detalladas en condiciones de escasa iluminación. Actualmente, el precio del dispositivo se sitúa en 149,99 €.

Diversidad de soluciones avanzadas

El catálogo de ofertas de Reolink para este Black Friday anticipado incluye también la cámara Duo 3 PoE, con un precio de 139,99. Se trata de un dispositivo cuya resolución de 16 MP y arquitectura de doble lente posibilitan una visión ultra panorámica de 180 grados. Las tomas de ambas lentes se unen de manera virtual para crear una única imagen de alta definición, optimizando así la vigilancia de amplios espacios exteriores o interiores. La tecnología de seguimiento permite visualizar la trayectoria de cualquier movimiento en un solo cuadro, proporcionando información precisa ante posibles incidentes. Para entornos más expuestos al vandalismo, la variante Duo 3V PoE incorpora refuerzos adicionales en su estructura. El precio con descuento actual es de 149,99 €.

Duo 3 PoE.

En el apartado de cámaras inteligentes de última generación, la TrackMix WiFi de Reolink incorpora un sistema único de doble lente que reproduce de forma simultánea una vista panorámica y otra en primer plano, todo ello en la misma interfaz de usuario. La funcionalidad de giro e inclinación, junto con su capacidad de rastreo automático y el uso de inteligencia artificial, permite identificar y seguir a personas, vehículos y animales con precisión. El dispositivo emite alertas en tiempo real únicamente cuando es verdaderamente necesario, evitando notificaciones innecesarias y contribuyendo a una mayor tranquilidad para los residentes. Este modelo, cuyo precio habitual es de 199,99 €, se oferta ahora por 139,99 €.

Timbre Inteligente.

El timbre inteligente Wi-Fi de doble banda de Reolink es otra de las apuestas estrella de la campaña. Este dispositivo, equipado con avanzadas funciones de detección de paquetes, personas y vehículos, ofrece notificaciones instantáneas al usuario para garantizar el control total de cualquier actividad sospechosa en el acceso a la vivienda. Entre sus características distintivas se incluye la posibilidad de monitorización en tiempo real ante intentos de robo, además de proporcionar pruebas videográficas de entregas exitosas. No requiere suscripción y, gracias a la tecnología Sub-1 GHz, la vida útil de la batería del timbre se amplía notablemente, pudiendo alcanzar hasta seis meses de autonomía conectada al hub frente a los cinco meses originales. El precio actual del sistema es de 179,99 €, con una rebaja significativa en comparación con los 299 € que costaba previamente.

La cámara Elite Floodlight WiFi ofrece resolución 4K UHD y un amplio campo de visión panorámico de 180°. Sin embargo, su característica más destacada son los potentes focos de 3000 lúmenes, que garantizan imágenes nítidas y brillantes incluso en condiciones de poca luz. Integrado con la avanzada tecnología ReoNeura™ AI de Reolink, incorpora la búsqueda de vídeo con inteligencia artificial local (beta), lo que permite a los usuarios localizar clips de vídeo deseados en segundos a través de la aplicación Reolink. Originalmente con un precio de 229,99 €, ahora está disponible por 172,49 €.

Elite Floodlight WiFi.

Ampliar la seguridad anticipando las compras

Reolink pone a disposición de los consumidores españoles una amplia gama de productos para la protección y supervisión del hogar, desde cámaras inalámbricas con batería de larga duración hasta sistemas cableados y tecnologías Power over Ethernet (PoE). El objetivo de la compañía es facilitar el acceso a tecnologías avanzadas de videovigilancia a precios reducidos antes de la temporada alta de compras, permitiendo a los usuarios anticiparse y evitar retrasos y falta de stock a medida que se acercan las fechas navideñas. Todos los productos de la marca están diseñados para integrarse de manera sencilla en los hogares conectados, con opciones compatibles para quienes ya cuentan con otros dispositivos inteligentes.

La campaña de descuentos de Reolink durante el mes de noviembre de 2025 incluye múltiples soluciones especializadas, diseñadas tanto para espacios residenciales como comerciales. Los compradores podrán elegir entre sistemas con grabación continua, notificaciones inteligentes, cobertura panorámica, visión nocturna y monitoreo remoto a través de aplicaciones móviles. Asimismo, las ofertas de este año se extienden a toda Europa, permitiendo que los usuarios del continente tengan acceso a los mismos beneficios y precios ventajosos. La compañía anima a los consumidores a visitar tanto Reolink.com como Amazon para consultar la información detallada de los productos y promociones temporales disponibles.

Para más información sobre las promociones vigentes y la totalidad del catálogo, Reolink ha habilitado una sección específica en su página web donde se detallan las especificaciones técnicas, guías de instalación y recomendaciones de uso para facilitar la elección de la solución más adecuada a cada tipo de vivienda o empresa.