La nueva dimensión del injerto capilar: lujo, tecnología y vida plena con FUE GOLD en Clínica Frontela

Cuando la ciencia se viste de elegancia, nace una nueva forma de entender la medicina estética. En Clínica Frontela, el injerto capilar se transforma en una experiencia de bienestar y precisión, donde cada detalle cuenta.

La técnica FUE GOLD en Sevilla, desarrollada en Estados Unidos y aplicada en exclusiva por el grupo, representa un salto cualitativo que une tecnología, naturalidad y recuperación exprés.

“No se trata solo de ponerse pelo, sino de recuperar la confianza con naturalidad y criterio médico.”

— Javier Frontela, director del Grupo Frontela

Innovación en el injerto capilar

Lejos del concepto tradicional de trasplante, FUE GOLD utiliza microinstrumentos con puntas de oro biocompatible, capaces de extraer cada folículo con una precisión milimétrica y sin dañar el tejido circundante. Este oro quirúrgico no solo aporta una extracción más limpia, sino que acelera la cicatrización y mejora la integración de los injertos. El resultado es una densidad capilar homogénea, sin cicatrices visibles, con un retorno a la rutina en apenas diez días.

“El lujo ya no está solo en la apariencia, sino en la naturalidad con la que se consigue.”

La filosofía de su clínica injerto capilar Sevilla se aleja de los tratamientos estándar: cada paciente es un proyecto a largo plazo. No se trata de “corregir”, sino de acompañar la evolución de cada persona con un enfoque médico, estético y humano.

Clínica Frontela Sevilla

“Nuestra prioridad es ofrecer una experiencia discreta, segura y de excelencia; que el paciente se sienta bien desde el primer momento.”

— Javier Frontela

Con trece sedes en España, entre ellas Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Zaragoza, el Grupo Frontela lidera la transformación del injerto capilar en Europa. Su visión combina innovación tecnológica, atención personalizada y un concepto de lujo entendido como bienestar real.

Más que una intervención, el injerto capilar en Clínica Frontela es un gesto de autocuidado moderno: ciencia, estilo y autenticidad al servicio de una nueva forma de mirarse al espejo.