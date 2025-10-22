Paella de marisco congelado: una forma más fácil y rápida de preparar esta receta

El mar y el arroz vuelven a encontrarse en esta receta práctica, pensada para quienes buscan un plato sabroso y sin complicaciones. Esta receta de paella con marisco congelado y un caldo ya preparado, el resultado es un plato aromático, equilibrado y perfecto para compartir.

Ingredientes

200 g de arroz SOS Especial Paellas

1 envase de preparado de marisco con caldo y sofrito Pescanova

10 gambas rojas peladas Pescanova

Aceite de oliva

Receta de paella de marisco congelado: paso a paso

Saltear las verduras del preparado

Calienta la paellera a fuego medio-alto con dos cucharadas de aceite de oliva. Añade las verduras del preparado de marisco congelado y sofríelas durante 5 minutos, removiendo de vez en cuando para que se cocinen de forma uniforme.

Incorporar el arroz y el caldo

Agrega el arroz SOS Especial Paellas y mézclalo con el sofrito durante 2 minutos, para que absorba los sabores iniciales. A continuación, vierte el caldo incluido en el preparado y remueve suave otros 2 minutos, favoreciendo que el arroz se impregne del gusto a mar.

Añadir el agua y continuar la cocción

Vierte 4 vasos de agua y sube el fuego. Cocina durante 8 minutos a ebullición, sin remover, para permitir que el arroz absorba el líquido correctamente.

Incorporar el marisco

Añade el marisco del preparado, reduce a fuego medio y continúa la cocción durante 8 minutos más, hasta que el grano esté tierno y el caldo casi reducido por completo.

Añadir las gambas y reposar

Distribuye las gambas rojas peladas por la superficie, retira la paellera del fuego y cubre con un paño limpio. Deja reposar 5 minutos para que el arroz se asiente y los sabores se integren.

Servir

Pasado el tiempo de reposo, la paella está lista para servir directamente en la mesa. Puede acompañarse con unas gotas de limón o una copa de vino blanco.

Una paella de mariscos cómoda de preparar, con el grano en su punto y una base de sabores marinos gracias al caldo y al sofrito del preparado. Ideal para disfrutar en casa con un resultado equilibrado y aromático. Servida en la paellera y con un breve reposo final, esta propuesta ofrece un plato completo, aromático y perfecto para cualquier ocasión. Una opción práctica para disfrutar en casa de los sabores marinos tradicionales, con un resultado fiable y al alcance de cualquiera.

Si disfrutas de los arroces marineros, también puedes descubrir otras propuestas como este arroz con chipirones, una alternativa sabrosa con producto del mar, o seguir explorando más ideas dentro de las recetas con Arroz SOS, donde encontrarás inspiración para preparar platos variados durante todo el año.