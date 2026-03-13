Peugeot 3008 Plug-In Hybrid, la energía que acompaña al mundo del cine en Málaga

El Festival de Málaga proyecta cine, pero también una forma contemporánea de entender la cultura y su relación con la ciudad. En ese contexto, la elección de la versión Plug-In Hybrid del Peugeot 3008 refuerza un mensaje claro: la movilidad también comunica. Circular en modo eléctrico por el entorno urbano durante el certamen aporta una presencia más discreta y respetuosa con la ciudad, sin emisiones contaminantes y con una suavidad de marcha que encaja naturalmente en un evento donde cada detalle suma.

Desde el punto de vista estético, el 3008 destaca por un diseño que combina la solidez y las proporciones propias de un SUV con la silueta dinámica y aerodinámica de un fastback. El resultado es ese aire felino característico de la última generación de modelos Peugeot, una presencia elegante y contemporánea que acompaña con coherencia su planteamiento tecnológico.

La versión Plug-In Hybrid integra un motor de gasolina 1.6 turbo de 150 CV junto a un propulsor eléctrico de 125 CV (92 kW), alcanzando el sistema una potencia conjunta de 225 CV. Su batería de 17,8 kWh de capacidad útil permite hasta 97 kilómetros de autonomía en modo eléctrico según el ciclo WLTP, suficiente para gran parte de los desplazamientos urbanos del festival, mientras el motor térmico garantiza libertad de movimiento cuando el trayecto se alarga.

Esta arquitectura híbrida aporta además ventajas prácticas especialmente valiosas en ciudad: acceso a zonas de bajas emisiones, mayor eficiencia en recorridos urbanos y una conducción más silenciosa y fluida. Los trayectos entre hoteles, teatros y salas de proyección se convierten así en un paréntesis de calma antes de una gala o tras una jornada intensa. Y cuando la agenda exige mayor alcance, el sistema responde con naturalidad, sin comprometer la experiencia a bordo.

Una manera de concebir el automóvil: estética, tecnología y sensaciones forman un conjunto coherente

Diseño e innovación convergen así en la filosofía Allure que define a Peugeot: una manera de concebir el automóvil donde estética, tecnología y sensaciones forman un conjunto coherente. En el 3008 Plug-In Hybrid esa visión se traduce en equilibrio entre presencia, eficiencia y confort.

De este modo, la llegada a las sedes del Festival de Málaga no solo destaca por su imagen, sino también por la ingeniería que la respalda. Los Peugeot 3008 Plug-In Hybrid acompañan al talento cinematográfico con una movilidad refinada, versátil y plenamente actual, subrayando que la experiencia no se limita al destino, sino que se construye desde el propio trayecto.