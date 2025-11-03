El decano de las facultades de Business & Tech, Ignacio de la Vega,

El pasado 6 de octubre abría sus puertas en Málaga la Universidad Europea de Andalucía (UEA) con un modelo académico basado en el Aprendizaje Experiencial, ya puesto en marcha y que se traduce en una gran conexión de esta institución con el tejido empresarial y social de la ciudad.

El decano de las Facultad de Business & Tech, Ignacio de la Vega, detalla en esta entrevista diversos aspectos de esta metodología, que prepara a los estudiantes para afrontar los retos reales del mercado laboral.

Pregunta.La Universidad Europea de Andalucía ha expresado su clara apuesta por una enérgica vinculación con el tejido empresarial malagueño. Háblenos de ello.

Respuesta.Efectivamente, ese ha sido uno de los elementos clave en la llegada de la Universidad Europea de Andalucía a Málaga. Dentro del esquema propio y del modelo académico que tiene todo el campus, el aprendizaje experiencial vinculado al entorno y a la empleabilidad es esencial para nosotros.

R.En pocas palabras, queremos acercar el aula al mundo real del mercado laboral.

P.¿Cómo se está materializando esta colaboración?

R.Desde el primer año, se plantea este objetivo en un doble sentido. Por un lado, entendemos que es interesante que el alumnado conozca la realidad de las empresas haciendo prácticas, bien voluntarias o bien curriculares.

R.Más adelante, a partir de tercero y sobre todo en el cuarto año, en las diferentes titulaciones, hay periodos de prácticas, pero también en sentido contrario, es decir, la propia empresa es la que puede venir a las aulas para explicar su modelo de gestión, su sistema de funcionamiento, sus procedimientos, incluso puede marcar retos a los estudiantes, para que le ayuden a solucionar ciertos desafíos, con el conocimiento que los estudiantes pueden aportar desde su posición. Y esa colaboración para nosotros es fundamental.

Es una interacción que se produce, como digo, en ambos sentidos, tanto de la empresa hacia la universidad como de la universidad hacia la empresa.

P.¿Cuántos acuerdos han firmado hasta el momento?

R.La Universidad Europea cuenta con más de 30.000 convenios con empresas. En la Universidad Europea de Andalucía ya contamos con una gran cantidad de acuerdos desde todas las facultades y departamentos.

R.Por ejemplo, las carreras como Psicología, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la Biomedicina o la Odontología vienen firmando acuerdos con sus diferentes colegios profesionales o con empresas, para que los estudiantes puedan hacer prácticas casi desde el principio.

La idea es que haya una interacción muy grande en todos los ámbitos de trabajo.

P.¿Qué tipo de empresas están mostrando mayor interés por establecer estos vínculos?

R.Tanto las empresas como las asociaciones son de todo tipo, eso sí relacionadas con la materia de la carrera universitaria. Por ejemplo, con el Colegio de Psicólogos, hay una relación muy estrecha, porque tanto a este como a la Universidad les interesa esa interacción. No olvidemos que el primero está integrado, de manera obligatoria, como muchos otros colectivos, por los profesionales, en este caso de la Psicología. Lo mismo ocurre con la Odontología o con otro tipo de entidades que agrupan empresas y directivos de los diferentes ámbitos. Y la relación con la Universidad, desde luego, es continua con todos ellos.

P.¿Qué beneficios concretos puede obtener una empresa al colaborar con la Universidad Europea de Andalucía?

R.Yo diría que el beneficio más interesante que puede obtener es estar en contacto con el entorno académico. Para una firma que está centrada normalmente en su cuenta de resultados, en su productividad y en el día a día, el salir un poco también de ese entorno habitual de trabajo es tremendamente positivo.

R.De hecho, una buena parte de nuestro claustro está formado por profesionales que trabajan en las empresas.

R.Asimismo, este contacto es un principio básico de lo que se suele llamar transferencia de conocimiento, que es fundamental para que toda sociedad se desarrolle.

P.¿Y podría mencionar algún ejemplo de colaboración o proyecto conjunto que ya esté en marcha?

R.Puedo hablar de dos casos muy interesantes que hemos tenido en esta fase inicial.

R.Como ya se sabe, comenzamos nuestra actividad el 6 de octubre, pues el 8 ya nos llevamos a los alumnos del primer curso del Grado en Ingeniería Informática a la sede de Google en Málaga, para que pudieran disfrutar de dos ponencias: una mesa redonda con un ingeniero que habló de temas de ciberseguridad y una segunda conferencia, impartida por Enrique Puertas, profesor y doctor de la Universidad Europea, que versó sobre la inteligencia artificial. Los chicos estaban encantados.

R.Por otro lado, recientemente, alumnos del Grado de Marketing acudieron a la presentación de un informe nacional por parte del Foro Nacional de Marcas Renombradas Españolas, un organismo que tiene mucho que ver con el entorno del branding a nivel nacional y que posee una historia muy interesante y muy larga en este país. En este acto, formé parte de una mesa redonda donde estuvimos, precisamente, hablando y debatiendo sobre la marca Málaga.

R.Creo que estos son dos buenos ejemplos de la colaboración con el tejido empresarial y asociativo que estamos desarrollando en la ciudad.

R.En definitiva, consiste en establecer conexiones con todo el tejido empresarial, que la Universidad Europea se integre de manera colaborativa con la sociedad en la que se desenvuelve y a la que sirve, que no es otra que la sociedad malagueña.

P.¿Y qué papel juegan las pymes, los autónomos, en este modelo de cooperación?

R.Si tenemos en cuenta que las pymes en España representan el 99,8% del tejido empresarial, pues la importancia que nosotros le damos es mucha.

R.Evidentemente, también colaboramos con grandes compañías, estamos muy relacionados con Google y con otras como Oracle, pero no nos olvidamos de los autónomos y, sobre todo, de las pequeñas empresas, que son, en definitiva, las que van a integrar, probablemente, a nuestros alumnos en la primera fase de su desarrollo profesional, posterior a terminar la carrera.