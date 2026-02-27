Tomares celebra el Día de Andalucía

Tomares conmemorará el Día de Andalucía (28F), este sábado, 28 de febrero, con toda una Programación de Actos que ha organizado el Ayuntamiento.

De 9:30 a 11:00 horas: desayuno andaluz de los mayores

Los mayores de Tomares serán protagonistas del Día de todos los Andaluces con el tradicional Desayuno Andaluz, que se celebrará en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares (C/ de la Fuente, 10), con productos de nuestra tierra (pan con aceite de oliva, jamón y zumo de naranja). Habrá dos turnos: uno a las 9:30 horas y otro a las 10:30 horas.

12:00 horas: acto institucional, en la plaza de la constitución

A continuación, el alcalde de Tomares, José María Soriano, presidirá el tradicional Acto Institucional, a las 12:00 horas, en la Plaza de la Constitución, acompañado de su Equipo de Gobierno, así como de todos los vecinos que deseen asistir y los escolares de los centros educativos que leerán diversos artículos del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Emotivo acto en el que se izará la Bandera andaluza y la Banda Sinfónica de Tomares (BST), dirigida por Catalina Pérez Muñoz, interpretará los Himnos de Andalucía y España. Concluirá con una suelta de globos blancos y verdes.

12:30 horas: concierto de Álex Ortiz “la voz de tu infancia

Como broche, a las 12:30 horas, las puertas del Auditorio Municipal Rafael de León, se abrirán para recibir a uno de los más reconocidos artistas andaluces, Álex Ortiz, que celebrará sus 25 años sobre los escenarios con el concierto “La voz de tu infancia”. Un espectáculo único en el que repasará sus grandes éxitos y sorprenderá al público con los temas que han marcado su trayectoria artística. Un concierto familiar y nostálgico, cargado de emoción, que ya interpretó con gran éxito el pasado noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). Entrada libre hasta completar aforo.