La UPO rinde homenaje a su comunidad y refuerza su compromiso con la investigación y la transferencia

La Universidad Pablo de Olavide ha celebrado en el Paraninfo una jornada de reconocimiento a la comunidad universitaria en la que el rector, Francisco Oliva, ha hecho entrega de honores y distinciones al profesorado y al personal técnico, de gestión y administración (PTGAS) por su trayectoria y años de dedicación a la institución. El Día de la Universidad ha contado con la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, y del presidente en funciones del Consejo Social, Iván Pestaña Ruiz, además de la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, Laura López de la Cruz, y de la secretaria general, Silvia Mendoza.

La ceremonia se ha iniciado con el reconocimiento, a través del vicerrectorado de Relaciones Institucionales, de tres grupos de investigación en la sección ‘Somos Universidad’, un espacio concebido para dar a conocer la investigación que se desarrolla en la Pablo de Olavide y su impacto social. Este año han sido reconocidas iniciativas vinculadas a la innovación en el ámbito de la empresa y el emprendimiento, la conservación y protección del patrimonio y la salud. De este modo se ha reconocido la actividad del Laboratorio de Innovación, Emprendimiento y Empresa Familiar (INN-LAB), dirigido por la doctora Bárbara Larrañeta; del Grupo Patrimonio, Medioambiente y Tecnología, liderado por la doctora Pilar Ortiz Calderón; y del equipo de investigación ‘Infecciones bacterianas: nuevas dianas y nuevas estrategias de prevención y tratamiento’, dirigido por el doctor Younes Smani.

A continuación, la secretaria general, Silvia Mendoza, ha guiado el acto de entrega de distinciones, acordadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad. La Insignia Plata Olavide ha reconocido los servicios prestados por M.ª del Carmen Mateos, técnico auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museo, y por José Naranjo, catedrático de Educación Física y Deportiva. La Insignia de Oro Olavide se ha concedido a M.ª José Garrido, responsable de Gestión del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales; a Ángel Monteseirín, jefe de Unidad de Justificación del Área de Investigación; a Antonio José López Gutiérrez, profesor titular del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía; y a Antonio Villar, catedrático del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.

Presentación de los grupos destacados en 'Somos Universidad'

La Medalla ‘Olavide’, por más de 25 años de servicios prestados, ha sido otorgada a José Manuel Rosado, director del Área de Contratación y Patrimonio; a Bartolomé Yun Casalilla, catedrático de Historia Moderna; a M.ª de la Cinta Canterla, catedrática de Filosofía; a Francisco Carrasco Fenech, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad; y a Flor M.ª Guerrero Casas, catedrática de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Asimismo, la Medalla al Mérito de la Universidad Pablo de Olavide ha distinguido a José Manuel Rosado Daza y a Francisco Carrasco Fenech. Flor Guerrero intervino en nombre de todas las personas premiadas por su esfuerzo y compromiso con la Universidad Pablo de Olavide.

«Ninguna institución sería lo que es sin la entrega y el compromiso de su personal» declaró Gómez Villamandos. El consejero de Universidad destacó asimismo los resultados de la investigación de la Pablo de Olavide y de los tres grupos reconocidos hoy: «unas investigaciones que son útiles a la sociedad, desde el emprendimiento y las tecnologías para salvaguardar y preservar nuestro patrimonio hasta los nuevos hallazgos en ciencias de la salud en busca de nuevos antibióticos».

«La luz de la razón y la verdad de la ciencia deben guiar a la Universidad»

En su intervención, el rector ha subrayado el papel decisivo del PTGAS y del profesorado en la construcción y consolidación de la Universidad Pablo de Olavide, con un agradecimiento especial a José Manuel Rosado y a Francisco Carrasco Fenech por su trayectoria y servicio a la institución. En ese sentido, ha destacado medidas recientes orientadas a reforzar en el campus el reconocimiento profesional y la mejora organizativa, como la carrera horizontal y el impulso de un proceso de transformación digital para avanzar hacia «una UPO digital y amable desde un punto de vista administrativo».

Francisco Oliva durante su discurso por el Día de la Universidad

El rector ha situado también entre las prioridades estratégicas la consolidación y el relevo generacional del personal docente e investigador, dando la bienvenida a los 47 profesores ayudantes doctores incorporados a la UPO a través del programa María Goyri. En este punto, alertó sobre el envejecimiento del PDI en España —con una edad media de 49,5 años y cerca de un 20% con 60 años o más— y defendió la necesidad de aportar certidumbre y estabilidad en los procesos de promoción y captación de talento. Asimismo, reivindicó que la Universidad, inspirada en el legado ilustrado de Pablo de Olavide, debe guiarse por «la luz de la razón y la verdad de la ciencia» frente a la desinformación y los movimientos anticientíficos, y proteger su autonomía como condición para servir al conocimiento.

Tras glosar los méritos de los grupos destacados en ‘Somos Universidad’, el rector señaló que 2025 ha sido un año especialmente positivo para la UPO en investigación, con la captación de casi 11 millones de euros en fondos nacionales y europeos de I+D+i, la lectura de 109 tesis doctorales y la puesta en marcha de nuevas instalaciones científicas, además de reconocimientos como el distintivo de Calidad de Repositorios de Acceso Abierto 2025 otorgado por FECYT. Reafirmó que investigar es la base del conocimiento y la antesala de la innovación con impacto social, y defendió el liderazgo de las universidades públicas en el sistema científico, al recordar que entre 2013 y 2022 generaron el 92,4% de la producción científica universitaria en España. Así, Francisco Oliva terminó reiterando el compromiso fundacional de la UPO desde 1997: «formar a las futuras generaciones a través de un profesorado preparado y de calidad contrastada, investigar, transferir e innovar para servir a los intereses generales de la sociedad y de la educación superior».