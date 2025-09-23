Velocidad y adrenalina sobre el agua: SailGP vuelve a Cádiz con España como vigente campeona

La competición más emocionante del mundo sobre el agua regresa a Cádiz con novedades que elevarán aún más la adrenalina de la competición más espectacular del mundo sobre el agua: nuevos timones, T-foils de alto rendimiento, doce equipos y una grada frente al mar que permitirá vivir la acción como nunca. El equipo español, Los Gallos, llega como vigente campeón y con la meta de alcanzar su segunda Gran Final consecutiva. Todo ello pasa por alcanzar la final del Gran Premio.

Después de un año de ausencia, Cádiz vuelve a ser el escenario del DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz, la cita internacional de catamaranes voladores más espectacular del planeta. La bahía gaditana se prepara para acoger a los mejores regatistas del mundo, ofreciendo un espectáculo único donde se combinan velocidad, tecnología y emoción a raudales. Las carreras podrán seguirse en directo el sábado y domingo en Movistar Plus+ Deportes, a partir de las 15:30h.

Doce equipos, nuevos foils y timones de última generación

La presente edición llega cargada de novedades, empezando por la participación de doce equipos por primera vez. Mubadala Brazil y Red Bull Italy se han sumado a la competición en 2025. Las salidas explosivas y maniobras al límite en un campo de regatas tan desafiante como espectacular están aseguradas.

La temporada también introduce avances técnicos que marcarán la diferencia. Los F50, los icónicos catamaranes de SailGP, incorporan nuevos timones y T-foils, que reemplazan a los antiguos en forma de L. Estas innovaciones, desarrolladas durante los últimos meses, ofrecen un control superior del barco, mayor estabilidad en situaciones extremas y la posibilidad de volar sobre el agua incluso en condiciones de poco viento. En otras palabras: carreras más rápidas, intensas e imprevisibles que nunca.

Pero la emoción no se queda solo en el agua. Los espectadores disfrutarán de una experiencia mejorada gracias a la nueva grada frente al mar, diseñada para vivir cada virada, salida y tramo de velocidad de cerca. También existen opciones premium, que combinan hospitalidad de primer nivel con la adrenalina de la vela de clase mundial, desde una zona de observación elevada en el histórico Baluarte. Cádiz, acostumbrada a recibir grandes eventos, ofrecerá un ambiente inigualable durante los dos días de competición.

El equipo español de SailGP, con Diego Botín al timón, durante un entrenamiento previo al Rolex SailGP 2025 en Auckland, Nueva Zelanda. Lunes 13 de enero de 2025. / Bob Martin / SailGP

España defiende su título de campeona

Los Gallos llegan a Cádiz con el objetivo de mantener su corona y demostrar que siguen siendo los mejores del mundo. Ganar en casa no solo supone orgullo y espectáculo para la afición, sino que también puede ser clave para asegurar un lugar en la Gran Final de Abu Dabi, que se celebrará en noviembre.

La cuenta atrás ha comenzado: el sonido de los foils cortando el agua, maniobras imposibles, giros vertiginosos y los mejores atletas del mundo se darán cita a escasos metros de la costa. La combinación de innovación tecnológica, competencia de élite y el marco incomparable de Cádiz promete un espectáculo deportivo sin precedentes.