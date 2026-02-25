Dónde viajar esta Semana Santa 2026

Sabemos que ya hay ganas de hacer las maletas y disfrutar de unos días de descanso, pero todavía toca esperar un poco para la Semana Santa. Sin embargo, es el momento perfecto para empezar a planearla con calma.

¿Qué te apetece más? Puede ser una escapada familiar de sol y playa o un plan de procesiones y buena comida. Descubre nuestros destinos favoritos para Semana Santa 2026, pensados para todos los gustos.

¿Cuándo es la Semana Santa 2026?

Antes de organizar tu escapada, ten en cuenta las fechas de Semana Santa este año: del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Si tienes la suerte de disfrutar de toda una semana de vacaciones, ¡genial! Y si solo cuentas con los días festivos, recuerda que el Jueves y el Viernes Santo caen en los días 2 y 3 de abril.

Semana Santa andaluza

En Andalucía, la Semana Santa se vive de otra manera y pascua se celebra llena de tradición, cultura y mucho sentimiento.

Sevilla

Sin duda, es el destino por excelencia. Descubre las procesiones más importantes de la ciudad el domingo de ramos, el jueves santo o el domingo de pascua.

También, podrás disfrutar de saetas y rincones de recogimiento. Además de admirar la belleza de los tronos, puedes aprovechar para visitar las iglesias y basílicas más emblemáticas, como la de la Macarena.

Por el camino, aprovecha para entrar en alguna confitería y degustar los dulces típicos de esta época: torrijas, pestiños, roscos o leche frita.

Sevilla

Cádiz

Cádiz se transforma en un museo al aire libre, con iglesias, plazas y callejuelas que brillan con el paso de los tronos. En nuestra guía de la Semana Santa en Cádiz te contamos todos los detalles para no perderte nada durante tu visita.

Entre procesión y procesión, aprovecha para probar platos y dulces típicos de Cuaresma como el potaje de bacalao, los buñuelos o el arroz con leche.

Si viajas con niños, puedes salir de la capital y disfrutar de las ventajas de un hotel con todo incluido junto al mar. Paseos por la orilla, sol, chiringuitos, gastronomía local… ¿Quién dijo que la Semana Santa son solo procesiones?

Cádiz

Almería

Si buscas sol y playa, Almería es una apuesta segura. Además del buen tiempo, tienes muchas opciones: desde ver procesiones hasta recorrer playas, paseos marítimos, senderos de montaña o paisajes desérticos.

Roquetas de Mar o Aguadulce son el punto ideal para disfrutar de todos estos planes, con hoteles todo incluido y actividades para toda la familia.

Almería

Huelva

En Huelva, las calles y plazas se llenan de tronos que avanzan al compás de tambores y saetas, creando un ambiente cautivador. Pasear por su casco histórico un lunes de pascua te permitirá descubrir iglesias y rincones con historia. Y si te cansas, siempre puedes hacer una pausa en alguna terraza para disfrutar de la gastronomía local.

Más allá de la cultura y la tradición, Huelva también invita a conectar con la naturaleza y el mar. Pasear por sus playas de arena blanca, rodeadas de pinares, con el relajante sonido de las olas de fondo es la mejor manera de recargar energías.

Semana Santa en otros puntos de España

La Semana Santa también puede ser la ocasión perfecta para descubrir otros rincones de España y vivir experiencias diferentes.

Barcelona

Estos días festivos animan a disfrutar de planes sencillos y agradables al aire libre para aprovechar el buen tiempo. Muy cerca de Barcelona se encuentra el Parque Natural del Montseny, que en primavera luce especialmente bonito. Sus senderos atraviesan bosques de hayas, encinas y castaños, regalando paisajes llenos de color y rincones con vistas inolvidables. Es un destino ideal para quienes buscan disfrutar del entorno y de la compañía sin prisas.

Barcelona

Madrid

¿Te apetece una escapada cultural? Vente a conocer Madrid esta Semana Santa. Hay planes para todos: conciertos, exposiciones, musicales o comedia. Además, Madrid tiene ese encanto que hace que cualquier paseo ya sea un plan.

Sus calles, barrios y rincones siempre guardan algo nuevo por descubrir, convirtiéndola en un destino al que apetece volver una y otra vez.

Madrid

Valencia

Valencia conquista tanto a niños como a adultos, gracias a su ambiente acogedor y a lo fácil que resulta recorrerla (y disfrutarla). Pasear bajo el sol por el Jardín del Turia es absolutamente imprescindible. Este gran pulmón verde que atraviesa la ciudad combina ocio, deporte y zonas de recreo, creando un espacio lleno de vida. A todo ello se suma una oferta turística de lo más variada y una gastronomía con puro sabor mediterráneo.

Valencia

Semana Santa en las Islas Baleares

¿Y si aprovechas estos días para poner rumbo a las Islas Baleares? Te aseguramos que el viaje merecerá la pena.

Menorca

Déjate seducir por la calma del Mediterráneo y disfruta de una escapada de Semana Santa en Menorca. Con la primavera, la isla disfruta de buen tiempo con brisas suaves, más luz y un ambiente tranquilo para descubrirla a tu ritmo.

Menorca

Mallorca

Mallorca es un destino ideal para disfrutar de la Semana Santa. Durante estas fechas, la isla se llena del ambiente solemne de las procesiones, especialmente en la ciudad de Palma. Además de vivir las tradiciones, puedes aprovechar para explorar los paisajes naturales de la isla y descubrir sus pintorescos pueblos.

Echa un vistazo a nuestra guía con todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo tu escapada.

Mallorca

Viajar al mejor precio esta Semana Santa

Para completar tu experiencia en estos maravillosos destinos, te proponemos una selección de hoteles donde poder relajarte, desconectar y, sobre todo, sentirte como en casa. Además, nuestra oferta de Semana Santa te permite hacerlo a un precio muy especial que hará tu escapada aún más agradable.

Prepara las maletas y disfruta del viaje. ¡Te esperamos!