Viaje al corazón del Caribe: descubre sus tesoros naturales, culturales y culinarios

El Caribe ofrece infinidad de encantos, no solo sus ya mundialmente conocidas playas, sino también ciudades con un gran encanto histórico y cultural, además de una gastronomía única.

Es por ello que siempre es una buena idea visitar el Caribe, pudiendo optar por uno de los países de la región o bien realizar una ruta por varios destinos. Sea cual sea la alternativa escogida, una buena opción es conseguir unos vuelos de Madrid a Bogotá y comenzar tu viaje desde allí. Y seguir leyendo para conocer todo lo que no te puedes perder.

Mejores playas del Caribe Colombiano

Mar de los siete colores en San Andrés

No es una playa como tal, sino que se trata de las aguas que rodean la isla de San Andrés. Esta costa toma su nombre de las diferentes tonalidades que se pueden ver en sus aguas a causa de la arena, los arrecifes de coral y el fondo marino. Sin duda, cualquiera de las playas de esta isla son una parada obligatoria.

Playa Blanca en Barú

La península de Barú se encuentra cerca de Cartagena de Indias, por lo que Playa Blanca es una de las que más reclamo turístico tiene en el Caribe Colombiano.

Se trata de un lugar de catálogo, arena fina y agua cristalina, perfecta para practicar snorkel. Además, es un lugar perfecto para degustar platos típicos, principalmente pescado fresco.

Playa de Puntas Gallinas

Pertenece al llamativo desierto de La Guajira y es una playa de lo más salvaje. Visualmente, se trata de un lugar de contrastes, dado que combina las icónicas dunas de La Guajira con el azul del mar Caribe.

En esta zona aún viven comunidades indígenas Wayuu, conocidos por su gran hospitalidad.

Playa Cristal

Esta impresionante playa se puede encontrar dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. Está considerado como un lugar secreto dada su ubicación. Es un lugar perfecto para practicar snorkel dado que cuenta con aguas cristalinas.

Cabe destacar que tiene acceso restringido, algo sumamente importante para poder mantener la playa en perfectas condiciones.

Históricas ciudades ubicadas en el Caribe que no te puedes perder

Cartagena

Cartagena de Indias, ubicada en Colombia, es una de las ciudades más bonitas de la costa caribeña. Se trata de una ciudad amurallada con calles y plazas llenas de historia.

Algunos de los lugares que sí o sí debes visitar son sus murallas, la plaza de los Coches, el barrio de Getsemaní, el Castillo de San Felipe de Barajas y el Parque Bolívar, entre otros.

Barranquilla

Barranquilla es una de las ciudades colombianas con más cultura e historia, un lugar sin duda para conocer en una ruta por el Caribe.

Entre las paradas obligatorias que hay que hacer en un viaje a Barranquilla destacan La Ventana del Mundo, el Parque Cultural del Caribe, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, el río Magdalena.

Santa Marta

Se trata de la primera ciudad fundada por los españoles, en 1525, en el territorio que hoy en día es Colombia. Por ese motivo se convirtió en un enclave estratégico para la colonización.

Además, otro reclamo histórico de Santa Marta es que fue el lugar en el que murió el reconocido Libertador de América, Simón Bolívar.

Barichara

Realmente está considerado un pueblo, pero merece mención en esta lista por tratarse de uno de los pueblos coloniales de Colombia que mejor se han conservado. Y es que aún se pueden visitar obras arquitectónicas que datan del siglo XVIII.

Popayán

Ciudad colonial colombiana fundada en el año 1537. Cuenta con un centro histórico en el que se pueden visitar construcciones de los siglos XVII, XVIII y XIX, perfectamente conservados, lo que le ha otorgado el apodo de ‘Ciudad Blanca’.

Delicias culinarias caribeñas

Marisco fresco

Como región costera, el marisco es uno de los principales atractivos culinarios del Caribe, desde langostas y camarones, hasta cangrejos, mejillones y almejas. Ingredientes que se utilizan tanto en parrilladas y mariscadas como en otras elaboraciones como ceviche, mofongo o algún guiso o salsa.

Arepas de huevo

Se trata de una preparación típica del Caribe Colombiano, una arepa frita rellena de huevo.

Sancocho de pescado

Se trata de una sopa elaborada a base de pescado, además de otros ingredientes como plátano, yuca, maíz y cilantro. Una vez cocinado, el sancocho de pescado se sirve acompañado de arroz, aguacate y patacón.

Posta negra

Otro plato típico del Caribe Colombiano, en este caso preparado con carne de res. Se elabora con una salsa dulce y salada hecha con panela.

Arroz con coco

No es exactamente un plato por sí mismo, sino que se trata de uno de los acompañamientos más típicos para todo tipo de elaboraciones, principalmente pescados fritos y patacones. Se trata, como su propio nombre indica, de un arroz cocido en leche de coco.

Y tú, ¿por cuál de estos motivos visitarías el Caribe?