Cómo visitar las Cuevas de Nerja en coche de alquiler desde Marbella

Si estás en Marbella no te pierdas las Cuevas de Nerja. Estas cuevas tienen más de 20.000 años. Ahí dentro hay una estalactita de 33 metros que es la más grande del mundo. Y las pinturas rupestres que tienen son de hace más de 42.000 años.

Lo bueno es que desde Marbella llegas en poco más de una hora. Sí, podrías ir en autobús. Pero tienes que hacer transbordo en Málaga, y al final llegas cansado. Con un coche de alquiler te olvidas de problemas. Sales cuando quieres, paras donde te apetece, y si te sobra tiempo te acercas a las playas de Maro o al Balcón de Europa que están ahí al lado.

En esta guía te cuento cómo hacerlo bien. Qué ruta seguir, dónde aparcar, cuánto te vas a gastar, qué más ver por la zona si tienes tiempo, y cómo alquilar un coche sin sorpresas.

5 Ventajas de alquilar un coche para ir de Marbella a las Cuevas de Nerja

Vas cuando te da la gana. Sin mirar a qué hora sale el bus ni estar esperando en la parada. Que quieres salir temprano para evitar el calor, pues sales. Que prefieres ir después de comer, perfecto. Y si de camino ves un chiringuito que te llama la atención, paras y te tomas algo. El parking está literalmente al lado. Aparcas, caminas dos minutos y ya estás en la taquilla. Con transporte público tienes que hacer transbordo en la estación de Málaga, luego otro bus hasta Nerja, y después caminar cuesta arriba. Puedes ver muchísimo más que solo la cueva: La zona de alrededor es increíble. Tienes el Balcón de Europa con unas vistas al mar que quitan el hipo, las playas de Maro que son de las más bonitas de toda Andalucía, el Río Chillar para hacer una ruta de senderismo alucinante, el pueblo de Frigiliana que parece de postal. Todo está a 10 o 15 minutos en coche. Si solo vienes a ver la cueva y te vuelves directo a Marbella sin parar en ningún sitio, te pierdes lo mejor. Si vais varios el coche sale a cuenta: Ya sea con familia, amigos. Lleváis lo que queráis sin ir cargados, nadie va apretado, y podéis parar a comprar agua o lo que necesitéis por el camino. Además, si divides el precio del alquiler entre todos, te sale más barato que coger taxis o pagar buses para cada uno. Ganas tiempo de verdad: De Marbella a las Cuevas de Nerja en coche tardas entre 60 y 70 minutos por autopista. Pones el GPS y llegas directo. En transporte público, con las esperas y los transbordos, te plantas fácilmente en dos horas y media. Haz cuentas del tiempo que pierdes.

Ruta en coche desde Marbella a las Cuevas de Nerja

Hay dos rutas principales para llegar desde Marbella a las Cuevas de Nerja. Te cuento las dos para que elijas según te parezca mejor para tu plan.

Ruta por la A-7 Autovía del Mediteráneo

Esta es la rápida. La que yo cojo siempre que voy con prisas o cuando hace mucho calor y no quiero dar vueltas. Sales de Marbella por la A-7 dirección Málaga, pasas por Fuengirola, Torremolinos, cruzas Málaga ciudad por la circunvalación, y sigues por la misma autovía hasta Nerja.

La distancia total son unos 80 kilómetros y tardas entre 60 y 70 minutos dependiendo del tráfico. Es autopista casi todo el rato, bien asfaltada, con señalización clara. No tiene pérdida.

Lo bueno es que vas rápido y cómodo. Lo menos bueno es que no ves mucho paisaje porque vas por autovía. Pero si lo que quieres es llegar ya a la cueva sin complicaciones, esta es tu ruta.

Si sales desde Marbella por la mañana temprano, antes de las 9, evitas el tráfico de entrada a Málaga. A partir de las 8 y media la cosa se pone chunga en la zona del aeropuerto y puedes perder media hora fácil.

Ruta panorámica por la N-340

Esta es la ruta bonita. La de los paisajes de postal. Si no tienes prisa y quieres disfrutar del camino, coge la N-340 que es la carretera de la costa.

Sales de Marbella, pasas por pueblos como San Pedro de Alcántara, Estepona, y vas pegado al mar casi todo el rato. Ves playas, chiringuitos, calas escondidas. Es mucho más lento porque la carretera tiene curvas y atraviesas núcleos urbanos, pero el paisaje compensa.

Esta ruta son unos 100 kilómetros y puedes tardar hora y media o dos horas si paras en algún sitio. Yo la he hecho un par de veces cuando iba con tiempo y me apetecía hacer el camino parte de la experiencia. Te paras a desayunar en algún pueblo, ves el mar de cerca, haces fotos. Está guay.

Si coges esta ruta, lleva GPS o Google Maps activo porque hay tramos donde la carretera se une con la autovía y luego se separa, y te puedes confundir si no conoces la zona.

Si te preguntas cuánto tardas y cuánto cuesta

En la autovía A-7 tardas entre 60 y 70 minutos. Por la carretera N-340 entre hora y media y dos horas. En cuanto al dinero, la A-7 tiene algunos tramos de peaje pero no son caros. Son unos 3 o 4 euros en total. La N-340 es gratis entera.

La gasolina te va a salir por unos 10 o 12 euros el viaje completo ida y vuelta, dependiendo del coche que alquiles y de cómo conduzcas.

Qué necesitas para alquilar un coche en Marbella

Carnet de conducir válido: Obviamente necesitas el carnet de conducir. Si eres de España o de la Unión Europea, con tu carnet normal vale. Si vienes de fuera de la UE, algunas empresas te pueden pedir el permiso internacional de conducción, aunque no siempre. Lo mejor es que lo confirmes cuando reserves. Ah, y la mayoría de empresas piden que tengas el carnet con al menos un año de antigüedad. Hay algunas que te lo alquilan si lo tienes desde hace menos, pero te cobran un suplemento por conductor novel. Tarjeta de crédito o débito: Aquí viene el tema de las fianzas. Las empresas grandes te piden tarjeta de crédito y te bloquean una pasta como garantía. A mí eso siempre me ha parecido un rollo porque ese dinero no lo puedes usar durante el viaje y hasta que no devuelves el coche no te lo desbloquean. Pero hay empresas locales de coches de alquiler en Marbella que aceptan tarjeta de débito y no te bloquean nada si contratas el seguro a todo riesgo. Esto te lo digo porque a mí me cambió la forma de alquilar. Ya no tengo que andar preocupado de si me van a cobrar por un arañazo que ya estaba o por tonterías. DNI o pasaporte: Para identificarte. Nada del otro mundo. Llévalo siempre encima cuando vayas a recoger el coche. Edad mínima: La mayoría piden tener 21 años como mínimo, aunque para algunos coches más grandes o de gama alta te piden 25. Si eres menor de 25 te pueden cobrar un suplemento extra.

Las empresas de alquiler recomendadas en la zona

Yo he probado varias y te digo para mí las empresas locales son mejor opción.

WikiRentACar es la que más uso yo ahora. Tienen oficina en Marbella y también te llevan el coche al aeropuerto de Málaga o a tu hotel si prefieres. Los precios están bien, desde 18 euros al día si reservas con antelación, y lo mejor es que no te piden fianza si coges el seguro a todo riesgo. Te aceptan tarjeta de débito, efectivo, como quieras. Todo muy claro y sin sorpresas.

Al final reserves donde reserves, lee bien qué incluye el precio. Asegúrate de que lleva kilometraje ilimitado, seguro a todo riesgo sin franquicia, y que no haya gastos ocultos.

Aparcamiento en las Cuevas de Nerja

Una de las cosas que más me preocupaba la primera vez que fui era dónde narices iba a dejar el coche. Pues tranquilo que es facilísimo.

El parking de las Cuevas de Nerja está justo al lado de la entrada. Sales de la autovía, sigues las señales que ponen Cueva de Nerja, y a los dos minutos estás aparcando. Es un parking grande, asfaltado, con plazas de sobra la mayoría del tiempo.

Desde el parking hasta la taquilla hay un paseo de 5 minutos cuesta arriba. Es un camino ancho, con sombra, bien señalizado. No es duro ni nada, pero si vas con gente mayor o con niños pequeños ten en cuenta que hay una pequeña subida.

Y cuánto cuesta el parking

El parking es de pago pero tampoco es una locura. Creo que son 2 euros por todo el día. Lo pagas en una máquina que hay al lado del parking, metes las monedas o la tarjeta, te da un ticket y lo pones en el salpicadero. Fácil.

Hay gente que deja el coche en el pueblo de Maro y sube andando para ahorrarse los 2 euros. Yo lo veo una tontería porque la caminata es larga y en verano pasas calor. Por 2 euros no merece la pena.

Si vienes en temporada alta, sobre todo en julio y agosto, intenta llegar antes de las 11 de la mañana. A partir de esa hora empieza a llenarse bastante y aunque siempre hay sitio, igual tienes que aparcar en las zonas más alejadas.

Cómo visitar las Cuevas de Nerja si vienes en coche

Las Cuevas de Nerja abren todos los días del año excepto el 1 de enero y el 15 de mayo. El horario normal es de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. En Semana Santa y en verano amplían el horario hasta las 7 de la tarde, pero confirma en su web porque a veces cambia.

El precio de la entrada está bastante bien. Los adultos pagamos unos 15 euros, los niños de 6 a 12 años unos 10 euros, y los menores de 6 entran gratis. Hay descuentos para jubilados, estudiantes y familias numerosas. Si compras la entrada por internet te ahorras las colas en taquilla y a veces tienen ofertas.

Te recomiendo que compres la entrada con antelación sobre todo si vas en verano. Hay un límite de visitantes por día y en temporada alta se suele agotar.

Lo que vas a ver dentro de las Cuevas

La visita dura entre 45 minutos y una hora. Entras, te dan una audioguía gratuita incluida en el precio, y vas recorriendo las diferentes salas a tu ritmo. La audioguía está muy bien, te explica la historia de la cueva, cómo se formó, qué significan las pinturas rupestres.

La Sala del Cataclismo es la más impresionante. Es donde está la estalactita gigante de 33 metros. Cuando la ves en persona te quedas con la boca abierta. Parece mentira que algo así se haya formado de manera natural durante miles de años.

Luego está la Sala de los Fantasmas, que tiene unas formaciones que parecen figuras humanas. Y la Sala del Belén, que se llama así porque las rocas parecen las figuras de un belén. Todo está iluminado de forma espectacular y hay pasarelas para que camines cómodo.

Lo único que no puedes ver son las pinturas rupestres originales porque están en zonas cerradas al público para protegerlas. Pero te las enseñan en las audioguías y en paneles informativos.

Lleva calzado cómodo. Dentro de la cueva el suelo puede estar un poco resbaladizo en algunas zonas y hay escaleras. Nada complicado pero mejor ir con deportivas que con chanclas.

La temperatura dentro es fresquita todo el año, unos 19 grados. En verano se agradece un montón pero lleva una chaqueta fina porque si vienes de fuera con calor el cambio se nota.

No se puede entrar con carritos de bebé. Si viajas con niños pequeños tendrás que llevarlos en brazos o en mochila portabebés.

Y sobre todo tómate tu tiempo para ver las cosas con calma. Hay gente que va corriendo y se pierde detalles alucinantes. Yo la primera vez fui rápido y cuando volví me di cuenta de un montón de cosas que no había visto.

Qué más ver cerca de las Cuevas de Nerja si vas en coche

Aquí viene lo mejor de tener coche. La zona de alrededor de las Cuevas de Nerja es una pasada y sería un crimen venir hasta aquí y no ver nada más. Te cuento los sitios que para mí son imprescindibles.

Maro y sus playas

El pueblo de Maro está a 5 minutos en coche de las cuevas. Es un pueblo pequeñito, tranquilo, con unas vistas al mar increíbles. Pero lo mejor son las playas.

Playa de Maro es una de las más bonitas de toda la Costa del Sol. Agua cristalina, rodeada de acantilados, con chiringuitos donde comer pescado fresco. Es de piedras y guijarros, no de arena, pero el agua está tan limpia que merece la pena. Yo siempre bajo a darme un baño después de visitar la cueva.

Luego está la Cala del Cañuelo, que es más pequeña y está un poco escondida. Tienes que bajar por un sendero desde el parking pero el agua es alucinante. Ideal para hacer snorkel.

Consejo práctico: En verano estas playas se llenan bastante. Si puedes ir entre semana mejor que en fin de semana. Y llega temprano para pillar buen sitio.

El Balcón de Europa

El Balcón de Europa está en el centro de Nerja, a 10 minutos en coche de las cuevas. Es un mirador que sale hacia el mar con unas vistas espectaculares. En días claros se ve hasta la costa de África.

Alrededor del Balcón de Europa está el casco antiguo de Nerja, con calles estrechas, casas blancas, restaurantes, tiendas. Es muy bonito para pasear un rato y tomar algo.

El aparcamiento en el centro de Nerja es un poco lío. Hay parkings de pago cerca pero se llenan rápido. Yo suelo dejar el coche en uno que hay cerca de la playa de Burriana y luego voy andando.

Ruta del Río Chillar

Si te gusta el senderismo la ruta del Río Chillar es brutal. Es una ruta que haces caminando por el río, con el agua hasta los tobillos, rodeado de montañas y vegetación. En verano es una gozada porque vas fresquito todo el rato.

La ruta completa son unos 8 kilómetros ida y vuelta y se tarda unas 3 horas. No es difícil pero tienes que ir preparado con calzado que se pueda mojar, agua, protección solar.

El inicio de la ruta está en Nerja, hay señales que te llevan hasta allí. Puedes dejar el coche en un parking que hay cerca.

Frigiliana

Frigiliana está a 15 minutos en coche de Nerja subiendo hacia la montaña. Es uno de los pueblos blancos más bonitos de Málaga. Calles empedradas, casas encaladas con flores en las ventanas, vistas increíbles.

Es perfecto para pasear, hacer fotos, comprar algún producto típico en las tiendas de artesanía. Hay varios restaurantes donde comer bien sin gastarte mucho.

El pueblo es pequeño, en una hora lo ves entero. Pero merece la pena acercarse si tienes tiempo.

Preguntas frecuentes sobre visitar las Cuevas de Nerja desde Marbella

Cuánto se tarda en coche de Marbella a las Cuevas de Nerja

Por la autovía A-7 tardas entre 60 y 70 minutos dependiendo del tráfico. Por la carretera de la costa N-340 puedes tardar entre hora y media y dos horas. La distancia son unos 80 kilómetros por autovía.

Cuánto cuesta alquilar un coche en Marbella

Los precios empiezan desde 18 o 20 euros al día si reservas con antelación en empresas locales. En temporada alta puede subir a 30 o 40 euros. Las empresas grandes tipo Hertz o Europcar suelen ser más caras. Si alquilas varios días te hacen descuento.

Se puede visitar la cueva con niños pequeños

Sí, perfectamente. La visita es muy cómoda, hay pasarelas, iluminación, audioguías. Lo único es que no puedes entrar con carritos de bebé así que tendrás que llevar a los niños en brazos o en mochila. La visita dura menos de una hora y a los niños les suele encantar ver las formaciones de roca.

Hace falta reservar las entradas con antelación

En temporada baja no hace falta pero te lo recomiendo para evitar colas. En temporada alta, sobre todo julio y agosto, sí que deberías comprarlas online con antelación porque hay límite de visitantes y se agotan. Además te ahorras esperar en taquilla.

Se puede comer dentro de las Cuevas de Nerja

Hay una cafetería en el recinto pero es cara y las opciones son limitadas. Te recomiendo que después de la visita bajes a Maro o a Nerja donde hay un montón de restaurantes y chiringuitos con mejores precios y mejor comida.