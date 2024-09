Eva Yerbabuena en la Bienal 2024: Una vanguardista con garra ortodoxa

No existen vitrinas lo suficientemente grandes para guardar todos los reconocimientos que Eva Yerbabuena (Fráncfort, 1970) colecciona en su palmarés. Académica de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Nacional de Danza, Premio Max de las Artes Escénicas...y la lista continúa. Bailaora con garra, con sello propio –mención especial a la soleá– y con ganas indómitas. Porque más de 25 años de trayectoria no son suficientes. Su gran virtud es una profunda sabiduría que utiliza para crear –e innovar– constantemente. También para mirar a los jóvenes talentos. De Israel Galván a Paula Comitre. Confiesa entre risas que su forma de descansar no es otra que disfrutar como espectadora de las producciones de otros compañeros. También tiene claro que llegará un momento en el que colgará esos tacones con los que ahora vuela por el escenario, porque “todavía hay cosas por hacer maravillosas”. De hecho, ya le ha pedido a su adorada hija Manuela que esté pendiente “por si la bombillita no se me enciende”. Pero para llegar a ese momento todavía queda camino por andar.

De hecho, ya ha protagonizado uno de los instantes más mágicos de esta Bienal. El diálogo entre cante y baile que protagonizó la artista junto a Miguel Poveda en el espectáculo Federico y el cante, el pasado 13 de septiembre, puso en pie al Maestranza por bamberas. El desafío es volver a hacer lo propio este miércoles con su espectáculo Solo a Sevilla. El nombre del montaje no tiene ornamentos ni boatos: “Se llama así, porque habrá momentos que solo van a pasar en Sevilla durante esa noche. Tenemos a artistas invitadas maravillosas como Marina Heredia, La Faby y Esperanza Garrido con las que me hace mucha ilusión compartir escenario”. Por otro lado, intentará compartir con el público "estados inexplicables que un artista siente antes y después de un estreno".

Además de su inseparable Paco Jarana a la guitarra, la bailaora menciona a los cantaores Miguel Ortega, Jesús Corbacho, Segundo Falcón y Antonio, El Turry, quienes también la acompañarán sobre las tablas. No es casualidad que Yerbabuena destaque las voces que protagonizarán Solo a Sevilla. “Hay una inquietud en mí que nunca ha cambiado y es esa provocación a través del cante. Es mi gran frustración y por eso trato de cantar con el cuerpo”, subraya Yerbabuena y pone en valor la importancia de “hacer sentir al público” como un fin último esencial.

En esa faena lleva desde que presentó Eva, su primer espectáculo propio, en la décima edición de la Bienal. El que protagonizará este miércoles será el montaje número 19. Explica que "los nervios" siguen siendo los mismos. El haber recorrido medio mundo -y haber bailado para los mejores- no ha cambiado ese pellizco en el estómago antes de cruzar las bambalinas. Tampoco ha variado la forma en que disfruta del proceso creativo. "Es algo que me vuelve loca, poder sacar mis inquietudes y demostrar que no debemos ponernos límites a nosotros mismos", enfatiza la bailaora e indica que "para mí es tan vital que ojalá cualquiera pudiera vivirlo".

Tiene claro que, “sin dejar el baile clásico y ortodoxo”, nunca ha dudado en experimentar para estar a la vanguardia. Porque ambas ideas son perfectamente compatibles si se ejecutan bien. Una inquietud que le ha servido como vía de escape para contar “cómo se puede llegar a sentir un artista” desde una perspectiva íntima.

Mantiene la máxima de que “el flamenco no hay que entenderlo”. Ella se limita a disfrutar y a pensar que puede ser la última vez que se suba a un escenario. Sin mirar aforos ni recintos, pone todas sus posibilidades “en el asador” y no se guarda nada. Porque, aunque no haya que comprenderlo, sí que hay “que sentirlo”.