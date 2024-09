La Tremendita y La Kaíta en la Bienal: 'Matancera', un viaje visceral de Extremadura a Triana

Una matancera es la mujer que remueve la sangre de los productos de la matanza para después hacer embutidos como la morcilla o el chorizo. De este oficio nace el nombre del espectáculo que protagonizarán Rosario La Tremendita y La Kaíta el próximo domingo, 29 de abril, en la Bienal. Con todas las entradas agotadas, prometen desplegar ese salvajismo propio de ambas en una perfomance que la primera compara con la experiencia exquisita de saborear sashimi de toro en buen restaurante japonés. Una propuesta que derramará visceralidad para paladear el flamenco a través del cante. Desde una chufliya de Triana inédita -basada en La Farruca- para llegar a los tangos y jaleos extremeños.

Un recorrido en el que las voces estarán vestidas por la intimidad del Monasterio de la Cartuja, la iluminación del internacional Andreu Fàbregas, los audiovisuales de Claudia Ihrek o la percusión de Daniel Suárez. Todo ello bajo la dirección escénica de Verónica Morales. Después de un año de trabajo, lo que parecía una noche especial para la Bienal ha tornado en el estreno de Matancera, una producción que puede que empiece a girar por el panorama nacional. Sobre ello ha hablado La Tremendita en su estudio de Triana. Un pequeño espacio donde la creación se hace libre y cualquier idea coge alas para echar a volar. La artista toca el bajo por cantes de Levante. Era cuestión de tiempo que la pureza de esta trianera -que busca la experimentación constante- se juntara con la voz desgarrada de una cantaora que llegó colaborar con el grupo Pata Negra en 1984.

"Si aquí pusiéramos una guitarra flamenca y estuviera mi primo y mi tito Alejandro", recuerda La Tremendita entre risas sobre una lluvia de ideas inicial que planteó La Kaíta, a la que contestó con un contundente: "Kaíta, aquí no va a haber nada. Vamos a estar las dos con Daniel y vamos a hacer algo especial". La química de estas dos salvajes ha creado un mundo con múltiples aristas. La primera experiencia que tuvieron fue en el estudio de La Tremendita. Cinco horas sin parar de "echar letras por tangos, por bulerías por jaleos extremeños... cuando estás frente a Kaíta y te pones a cantar, entras en mundo que no puedo ni explicar. A mí me hipnotiza", reflexiona la de Triana. "Parece una persona muy fuerte, pero en realidad es una niña y su manera de jugar con todo lo que se le pone por delante es muy especial", añade Morales.

Una admiración mutua que propiciará un encuentro que ha agotado todas las localidades en sus dos funciones. "Lo que más me gusta de Kaíta es que vive el arte y la música desde un sitio que a mí el 29 me hará jugar y echo mucho de menos eso, porque nos lo tomamos todo muy en serio últimamente", confiesa La Tremendita. También hace hincapié en que van a plantear "un viaje por el cante tradicional muy interesante", pero sostiene que para dar coherencia a Matancera ha tenido en cuenta la tradición de su compañera de escenarios. No obstante, el espectáculo contará con sintetizadores, ordenadores y otros elementos que confeccionen texturas, a priori, alejadas del flamenco para vestir el cante. Aunque avisa a navegantes para que nadie ande despistado: "Flamenco, desde luego, va a haber".