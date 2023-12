Discreta versión del éxito español

Ficha ** 'Champions'. Comedia, Estados Unidos, 2023, 123 min. Dirección: Bobby Farrelly. Guion: Mark Rizzo. Guion original: Javier Fesser, David Marqués. Fotografía: C. Kim Miles. Música: Michael Franti. Intérpretes: Woody Harrelson, Ernie Hudson, Matt Cook, Kaitlin Olson, Madison Tevlin.



El enorme y justo éxito, porque estaba basado en una buena idea bien filmada y mejor interpretada, de Campeones de Javier Fesser en 2018 ha motivado esta versión americana con participación española en la producción. El resultado es correcto pero inferior al español: es más mecánica y tiene menos alma y menos gracia. Dicho sea sin chovinismo. Porque en Fesser no solo había habilidad profesional y legítimo cálculo comercial, también un sincero interés por mostrar las capacidades de los ‘discapacitados’, la normalidad de los antes llamados ‘anormales’ y las posibilidades de realización personal y de socialización que solo se les están empezando a abrir. Una importante llamada de atención que encontró una espectacular acogida y multiplicó su llamada de atención con el Goya al mejor actor revelación concedido a Jesús Vidal. La versión americana no renuncia, por supuesto, a estos principios y algún bien hará, además de procurar un discreto y amable entretenimiento. Pero no logra transmitirlo con tanta gracia y naturalidad.

La dirige mecánicamente Bobby Farrelly, parte del dúo estrella de la nueva comedia gamberra americana junto a su hermano Peter, que ahora debuta en solitario. La interpreta en el papel del entrenador Woody Harrelson con menos gracia y sobre todo vulnerabilidad que Javier Gutiérrez. El protagonismo de los jugadores y de sus historias personales cede el paso a una historia romántica entre Harrelson y la hermana de uno de los chicos. No ha sido una buena idea.