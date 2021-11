Gucci: luces y sombras de un polémico estreno

Sólo han pasado unos días desde el estreno de la película sobre Gucci que ahora está en boca de todos. El reparto de la película apuntaba alto y las reacciones no han tardado en llegar. Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek, Jared Leto o Al Pacino son algunos de los protagonistas de esta obra producida por Ridley Scott.

La película cuenta la historia de cómo fue el asesinato de Maurizio Gucci el 27 de marzo de 1995 que fue ideado por su ex mujer, Patrizia Reggiani. Está narrada en una época en la que el diseñador Tom Ford pertenecía a la Casa Gucci como director creativo de la firma italiana. Su papel aparece interpretado por el actor Reeve Carney.

Tom Ford ha dejado muy clara cuál es su postura con respecto a la película y no ha tenido inconveniente en ser muy crítico con ella. "Me sentí como si hubiera vivido un huracán cuando salí del teatro. ¿Fue una farsa o una apasionante historia de codicia? A menudo me reía a carcajadas, pero ¿se suponía que debía hacerlo?", escribió el diseñador en el diario Air Mail, quién, además, confesó haber sido parte del testimonio que recoge el libro 'The House of Gucci: Una historia sensacional de asesinatos, locura, glamour y codicia (2002)', escrito por la autora Sarah Gay Forden.

El diseñador no duda en poner en valor la fotografía y el vestuario de la película pero pone en duda la veracidad de los personajes que se interpretan. "Como ocurre con la mayoría de las películas basadas en una historia real, los hechos se alteran, los personajes se exageran, las líneas de tiempo se deforman y, al final, ¿a quién le importa mientras estas alteraciones produzcan una gran película?". Destaca que tanto Lady Gaga Salma Hayek o Jared Leto exageran la realidad cuando interpretan a los personajes.

Ford habla sobre el papel de Lady Gaga en la película: "La verdadera estrella de la película para mí es Gaga. Es su película y roba el protagonismo. En su interpretación, a menudo exagerada de Patrizia Gucci, su acento migra ocasionalmente de Milán a Moscú. ¿Pero a quién le importa? Su actuación es perfecta".

Tom Ford admite que no siente empatía por ninguno de los personajes de 'La Casa Gucci' y se siente decepcionado al haber visto cómo se ha recreado toda la historia de la familia Gucci. “Estuve profundamente triste durante varios días tras ver 'House of Gucci', una reacción que creo que solo sentiremos quienes conocimos a sus protagonistas. Me resultaba difícil captar el humor y tono camp de algo tan sangriento. A veces era absurdo, pero al final fue trágico”.