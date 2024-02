Marvel exprime su fondo de armario

Ficha ** 'Madame Web'. Thriller, EEUU, 2024, 116 min. Dirección: S.J. Clarkson. Guion: Matt Sazama, Burk Sharpless, Claire Parker, S.J. Clarkson. Historia: Kerem Sanga, Matt Sazama, Burk Sharpless. Fotografía: Mauro Fiore. Música: Johan Söderqvist. Intérpretes: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott, Emma Roberts, José María Yazpik, Mike Epps.

Tras una larga carrera televisiva la realizadora británica S. J. Clarkson se pasa al cine aterrizando en el cada vez más decaído universo Marvel con este fanta-thriller correcto, más rico en ambiciones de remontar el declive de la productora y de su universo a base de exprimir su fondo de armario de personajes que en resultados.

Madame Web es un personaje secundario que apareció en una entrega de Amazing Spiderman allá por 1980. Alterando mucho el original del tebeo la película nos cuenta por qué -arañita de por medio- la paramédico protagonista (una entregada Dakota Johnson que logra poco de su entrega) adquiere de pronto el don de la clarividencia que le hace ver catástrofes futuras que, a diferencia de Casandra (quien, todo hay que decirlo, adquirió el don de forma bastante más placentera), puede remediar. Se suman tres promesas de futuras superheroínas (Sydney Sweeney, Isabela Merced y Celeste O'Connor: muy mejorables en sus interpretaciones) y, por supuesto, un villano (un no muy convencido ni convincente Tahar Rahim) sin mucho glamour perverso.

El guión los mezcla hilando un relato sin pies ni cabeza como si fueran un combinado preparado por un camarero inexperto. La dirección no mejora las deficiencias del guión. Y los medios supongo que amplios invertidos no le dan la brillantez y espectacularidad exigibles a una película de superhéroes. Algún día quizás no lejano alguien se dará cuenta de que el género o subgénero está agotado, como demuestra esta cosita modestamente correcta y entretenidilla solo en su primera parte.