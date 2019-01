19 películas para empezar 2019

Nuevas versiones de Aladdin y El Rey León, el inesperado regreso de Top Gun, la cuarta parte de Toy Story o la recreación de Tarantino de los crímenes de Charles Manson (Once Upon A Time in Hollywood) son algunos de los proyectos que traerá el nuevo año. Pero antes 2019 arrancará con un Lanthimos más accesible y un Von Trier desatado, con Nicole Kidman imponiendo su autoridad y Almodóvar paseando entre el dolor y la gloria. Aquí van los estrenos más destacados del primer trimestre.

Memorias de un hombre en pijama. Raúl Arévalo presta su voz a esta adaptación de la novela gráfica de Paco Roca, primer estreno español del año y candidata al Goya a la mejor película de animación. Una crítica a la inmadurez de los hombres de hoy a través de la historia de un tipo que consigue un empleo en el que puede trabajar desde casa... y, sí, en pijama.

Atardecer. El húngaro László Nemes tuvo un debut sorprendente con El hijo de Saúl, gracias a la que conquistó el Gran Premio del Jurado en Cannes y el Oscar a la película extranjera. En Atardecer propone otro poderoso ejercicio de estilo con una historia ambientada en los preámbulos de la Primera Guerra Mundial.

El vicio del poder. Tras la campanada de La gran apuesta (Oscar y Bafta al mejor guión adaptado), Adam McKay esboza aquí un retrato en clave de sátira del vicepresidente de los EE UU Dick Cheney, al que da vida un entregado y casi irreconocible Christian Bale. La comedia tiene 6 nominaciones a los Globos de Oro.

Glass. Con La visita y Múltiple, M. Night Shyamalan recobró el pulso perdido con los despropósitos de Airbender y After Earth. Ahora, el director de El sexto sentido junta en un mismo proyecto a los personajes de El protegido y Múltiple. Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy cruzan sus destinos en una propuesta que genera mucha curiosidad y de la que Shyamalan habló este otoño en Sitges.

La favorita. El otras veces controvertido Yorgos Lanthimos ha conseguido esta vez el consenso con una película de época ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII y en la que las estupendas Rachel Weisz y Emma Stone son dos damas que pelean por el afecto de la reina Olivia Colman, mejor actriz en Venecia. Su título le ha dado suerte: es una de las favoritas en esta temporada de premios.

El blues de Beale Street. El poeta y activista James Baldwin, reivindicado recientemente en el espléndido documental I am not your negro, denunció el racismo de la sociedad norteamericana a través de la historia de un joven escultor negro acusado injustamente de violación. El oscarizado Barry Jenkins (Moonlight) adapta esta novela que en España reedita ahora Random House.

La casa de Jack. O cómo Lars Von Trier suma y sigue. La peripecia de un asesino en serie (maravilloso Matt Dillon) permite al director de Anticristo o Nymphomaniac dar rienda suelta a esa imaginación enferma y ese humor malicioso que atraviesa su filmografía. No es apta para estómagos sensibles: el amigo Von Trier ha vuelto con ganas de provocar.

Green Book. ¿Quién podía pronosticar que el díscolo Peter Farrelly (Dos tontos muy tontos, Algo pasa con Mary) iba a ser tomado en serio? Green Book, Premio del Público en Toronto, lo ha conseguido. Farrelly cuenta, basándose en hechos reales, la amistad entre un conductor italoamericano (Viggo Mortensen) y un pianista negro (Mahershala Ali).

High Life. La francesa Claire Denis sigue reinventándose. Después de la deliciosa ligereza de Un sol interior se adentra con este proyecto en la ciencia-ficción ambientada en el espacio. Una propuesta tan amada (ganó el Premio Fipresci en San Sebastián) como odiada (una buena parte del público de los festivales abandonaba la sala). Robert Pattinson y Juliette Binoche encabezan el reparto.

María, reina de Escocia. Dos de las actrices más interesantes del momento, Saoirse Ronan y Margot Robbie, se unen en este drama de época que cuenta el enfrentamiento entre la Reina María Estuardo de Escocia y su prima Isabel I de Inglaterra, dos personajes muy queridos por el cine que abordaron antes intérpretes del peso de Katharine Hepburn, Bette Davis o Cate Blanchett.

Destroyer. "Nada de lo que ha hecho antes Nicole Kidman te ha preparado para Destroyer", aseguran en Variety. El papel de una policía traumatizada por un antiguo caso, un personaje que incluye una transformación física notable, promete ser un trabajo colosal. En abril, Kidman estrenará también Identidad borrada, donde es una madre que manda a su hijo gay a una terapia de conversión. Volveremos a amar a Nicole pese a Aquaman: es una de las grandes.

Cafarnaún. Su presentación en Cannes fue sonada, y los espectadores lloraban a lágrima viva en los pases (Cate Blanchett, la presidenta del jurado, entre ellos) mientras los críticos rechazaban una película que, decían, en su intención de retratar la miseria y la infancia en los países más desfavorecidos caía en la pornografía emocional. Antes de que llegara Roma, era la favorita para el Oscar a la película extranjera.

El candidato. El director Jason Reitman relata el escándalo que rodeó al senador Gary Hart, un carismático político cuya carrera se hundió cuando se conoció que había sido infiel a su esposa. ¿Será éste el papel que Hugh Jackman necesitaba para afianzarse como gran actor dramático?

Van Gogh, a las puertas de la eternidad. Un año después de su candidatura por The Florida Project, Willem Dafoe vuelve a llamar a las puertas del Oscar con su interpretación de Vincent Van Gogh, que ya le valió la Copa Volpi en Venecia. Dirige Julian Schnabel.

70 binladens. Las ganadoras del Goya Emma Suárez y Nathalie Poza se ponen a las órdenes de Koldo Serra en este thriller. Una mujer desesperada por un préstamo (Suárez) coincide en el banco con dos atracadores (Poza y Hugo Silva).

Capitana Marvel. Los responsables de las adaptaciones de cómics se han rendido a la evidencia: los espectadores también quieren ver películas protagonizadas por mujeres. Tras el triunfo de Wonder Woman, un personaje de DC Cómics, ahora llega la superheroína del Universo Marvel. Brie Larson (Oscar por La habitación) es la piloto Carol Danvers, inmersa en una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

Beautiful Boy. El éxito de Alabama Monroe ha llevado al belga Felix van Groeningen a Hollywood, donde dirige a Steve Carell y a Timothée Chalamet en un drama sobre un padre que intenta sacar a su hijo de la adicción a las drogas. La película no ha obtenido la acogida esperada, pero Chalamet es candidato de nuevo a varios premios, esta vez como actor secundario.

Dolor y gloria. Pinta muy bien el regreso de Almodóvar con uno de los proyectos más personales de su carrera. La sinopsis que ha adelantado el propio cineasta habla de "una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados después de décadas, de un director de cine en su ocaso”. Los protagonistas, esta vez masculinos, son Antonio Banderas y Asier Etxeandía. Penélope Cruz y Julieta Serrano estarán en papeles secundarios.

Dumbo. No sabemos por qué, pero Disney ha encargado a Tim Burton la reescritura de otro de sus clásicos tras la catástrofe que supuso la nueva Alicia en el país de las maravillas. Ojalá la historia del elefante que podía volar devuelva la emoción a la obra de un director que hace mucho ya (¡qué lejos quedan Eduardo Manostijeras y Ed Wood!) que perdió la magia.