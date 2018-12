'El vicio del poder', retrato de Dick Cheney, parte como favorita a los Globos de Oro

La película El vicio del poder, una mirada sobre la vida del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, parte como la gran favorita en la 76ª edición de los Globos de Oro con seis nominaciones, mientras que Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, dejó su huella con tres candidaturas.

El vicio del poder obtuvo menciones en las categorías de mejor comedia o musical, mejor actor de comedia o musical (Christian Bale), mejor actriz de reparto (Amy Adams), mejor actor de reparto (Sam Rockwell), mejor director y mejor guion (ambos para Adam McKay).

Otros títulos con grandes opciones para la gala del próximo 6 de enero serán La favorita, Green Book y Ha nacido una estrella, con cinco nominaciones cada una, en tanto que Infiltrado en el KKKlan y El regreso de Mary Poppins obtuvieron cuatro por cabeza.

Ha nacido una estrella, Black Panther, Infiltrado en el KKKlan, El blues de Beale Street y Bohemian Rhapsody se disputarán el premio a la mejor película de drama, y Green Book, El regreso de Mary Poppins, La favorita, Crazy Rich Asians y El vicio del poder competirán por el galardón al mejor filme de comedia o musical.

Alfonso Cuarón opta a tres premios por Roma

El mexicano Alfonso Cuarón opta con Roma al premio a la mejor película extranjera y logró también candidaturas en los campos de mejor director y mejor guion. Roma aspira al trofeo junto a Capernaum (Líbano), Girl (Bélgica), Obra sin autor (Alemania) y Un asunto de familia (Japón).

En el apartado de mejor director Cuarón se verá las caras con Bradley Cooper (Ha nacido una estrella), Peter Farrelly (Green Book), Spike Lee (Infiltrado en el KKKlan) y Adam McKay (El vicio del poder).

En la categoría de mejor guión sus rivales serán Deborah Davis y Tony McNamara (La favorita), Barry Jenkins (El blues de Beale Street), Adam McKay (El vicio del poder) y Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly (Green Book). Cuarón es uno de los tres cineastas latinos que han conseguido el trofeo al mejor director con anterioridad. Lo ganó por Gravity, al igual que Guillermo del Toro por La forma del agua y Alejandro González Iñárritu por El renacido.

Premios de interpretación

La categoría de mejor actriz de drama reunió los talentos de Glenn Close (La buena esposa), Lady Gaga (Ha nacido una estrella), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) y Rosamund Pike (A Private War), y el de mejor actor dejó como candidatos a Bradley Cooper (Ha nacido una estrella), Willem Dafoe (Van Gogh, a las puertas de la eternidad), Lucas Hedges (Boy Erased), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) y John David Washington (Infiltrado en el KKKlan).

En el terreno de comedia, las aspirantes son Emily Blunt (El regreso de Mary Poppins), Olivia Colman (La favorita), Elsie Fisher (Eighth Grade), Charlize Theron (Tully) y Constance Wu (Crazy Rich Asians).

Entre los actores de comedia, los finalistas fueron Christian Bale (El vicio del poder), Lin-Manuel Miranda (El regreso de Mary Poppins), Viggo Mortensen (Green Book), Robert Redford (The Old Man and the Gun) y John C. Reilly (Stan and Ollie).

Por su parte, en las interpretaciones femeninas de reparto obtuvieron menciones Amy Adams (El vicio del poder), Claire Foy (El primer hombre), Regina King (El blues de Beale Street), Emma Stone y Rachel Weisz (ambas por La favorita). Las mejores actuaciones masculinas de reparto fueron las de Mahershala Ali (Green Book), Timothée Chalamet (Beautiful Boy), Adam Driver (Infiltrado en el KKKlan), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) y Sam Rockwell (El vicio del poder).

Animación, banda sonora y mejor canción

En la categoría de mejor película de animación competirán Los increíbles 2, Isla de perros, Mirai, Ralph rompe Internet y Spider-Man: Un nuevo universo.

El trofeo a la mejor banda sonora lo disputarán Un lugar tranquilo (Marco Beltrami), Isla de perros (Alexandre Desplat), Black Panther (Ludwig Goransson), El primer hombre (Justin Hurwitz) y El regreso de Mary Poppins (Marc Shaiman).

Por último, el premio a la mejor canción original pondrá en liza a All the Stars (Black Panther), Girl in the Movies (Dumplin'), Requiem for a Private War (A Private War), Revelation (Boy Erased) y Shallow (Ha nacido una estrella).

La gala de los Globos de Oro se celebrará el 6 de enero en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California).