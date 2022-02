Premios Goya 2022: estos son los nominados a mejor actor y actriz

Javier Bardem.

El reconocidísimo Bardem ha sido nominado en la categoría de Mejor interpretación masculina protagonista por su papel en el film 'El buen patrón'. En la producción, el actor interpreta a Blanco, un carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias.

Recordemos que este veterano de la gran pantalla atesora numerosos reconocimientos artísticos, como un Óscar y un Globo de Oro en 2007 como Mejor actor de reparto por 'No country for old men', así como numerosos Goyas por las producciones 'Boca a Boca' (1995), 'Mar adentro' (2004) o 'Biutiful' (2010).