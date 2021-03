Ficha *** 'Color out of space'. Terror-Ciencia-ficción, EEUU, 2019, 106 min. Dirección: Richard Stanley. Guion: Scarlett Amaris, Richard Stanley. Fotografía: Steve Annis. Música: Colin Stetson. Intérpretes: Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur, Elliot Knight, Brendan Meyer, Julian Hilliard, Tommy Chong.

Nuevo vehículo para el lucimiento de culto de Nicolas Cage, Color out of space adapta a H.P. Lovecraft con una sobredosis de ácido y las formas de la mejor serie B del fantástico y la ciencia-ficción para delicia de los fans del primero e incondicionales de John Carpenter.

Se trata aquí de hilvanar la descomposición de una familia instalada en su nuevo hogar en el campo y una invasión alienígena en forma de meteorito humeante cuyas secuelas contaminarán el subsuelo y las aguas de la zona hasta límites insospechados desde un off siempre bien trabajado.

Richard Stanley (L’autre monde) da rienda suelta a la noche y al scope y tinta de una estimulante paleta lisérgica una realidad cada vez más transfigurada y enloquecida, con el mérito añadido de que mientras todo se descompone, aún quedan resquicios para el humor negro. Y ahí está el gran Cage para amplificar el exceso macabro, posiblemente el único actor hoy por hoy capaz de mancharse la cara de sangre y hacer una mueca cómica al mismo tiempo sin que nada desfallezca a su alrededor.

Liberada en su segunda mitad a una particular orgía de mutaciones, engendros, destrucción y muerte en tonalidades púrpura y alucinaciones abstractas, Color out of space no defraudará a aquellos que aún creen en la serie B como vía de escape y expiación para el cine menos conformista. Ahí donde cineastas como Ari Aster han decidido tomarse todo esto demasiado en serio y de manera algo solemne, este filme sabe perfectamente la división en la que juega sin miedo al ridículo y, por supuesto, con las justas pretensiones.