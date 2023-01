¿Cuándo se celebran los Goya en Sevilla?

La ciudad de Sevilla acoge por segunda vez los premios Goya, evento que ya tuvo lugar en la capital hispalense el 2 de febrero de 2019. Este 2023 la gala será el 11 de febrero y tendrá la misma sede que en 2019 el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, este recinto permite acoger esos premios sin ningún tipo de problemas ya que es muy amplio y reúne todas las condiciones para que sea el lugar idóneo. Además se cuenta con la experiencia de haberlos celebrado ahí previamente de modo que el rodaje está hecho.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha agradecido a la Academia de Cine la confianza depositada de nuevo en la ciudad para albergar la gala de los Goya. "La de 2019 fue todo un ‘taquillazo’, y en la de 2023 Sevilla volverá a superar las expectativas". Ante un auditorio con presencia de cineastas y representantes de la industria audiovisual sevillana y andaluza, Muñoz ha emplazado a aprovechar esta nueva oportunidad que ofrece la gala. "Además de ser un escaparate para la imagen nacional e internacional de Sevilla, debe servir para fortalecer el tejido empresarial y generar una industria audiovisual más sólida", ha dicho.

En esta 37ª entrega de los premios Goya contará con una serie de actividades relacionadas con el mundo del cine para que los sevillanos puedan disfrutar esos días en la ciudad. Se prevé que haya proyecciones de las películas nominadas acompañadas de encuentros con sus autores y/o protagonistas, mesas redondas con profesionales de nuestra industria, exposiciones, conciertos y un photocall que se instalará en el Ayuntamiento para fotografiarse con una réplica de un Premio Goya, acciones que culminarán en la noche del 11 de febrero.

En 2020 y 2021 la entrega de estos premios del cine español tuvieron lugar en la ciudad andaluza de Málaga y en 2022 se celebraron en Valencia. Un dato curioso, es que esta gala no se había celebrado en otros lugares que no fuera Madrid. La primera vez que salieron de la capital fue en el año 2000 que se celebraron en Barcelona y no se movió la sede hasta 2019 que fue cuando visitó Sevilla por primera vez.