Premios Goya 2023: horario y dónde ver por TV

La gala del Premio Goya son uno de los eventos más esperados del cine español. Se reúne en un mismo sitio la mayor parte del gremio para repartir alegría otorgando los premios en las diferentes categorías. Este año la ceremonia se celebra en Sevilla, ciudad que ya fue sede de los Goya en 2019 y tras el éxito de la primera vez desembarcan en la ciudad por segunda vez.

Aquellos que no puedan acercarse a las inmediaciones de Fibes el 11 de febrero podrán seguir la gala en directo a través de la pequeña pantalla. La emisora encargada de hacer llegar estos premios a todos los rincones de España es RTVE. Desde las 19:00 los interesados en ver la alfombra roja podrán ver el directo a través de la web de RTVE. es y luego la gala dará comienzo a las 22:00.

Todos los que se encuentren fuera de España y quieran conectar con esta fiesta del cine deberán tener instaladas en su teléfono móvil o portátil una VPN . Estos les permitirá cambiar la ubicación de la dirección IP para que no haya impedimentos.

¿Dónde ver todas las películas nominadas a los Premios Goya?

En Movistar dan la posibilidad a los espectadores de disfrutar de algunas de las películas nominadas a estos premios en esta 37ª edición, además de abrir un canal especial del 26 de enero al 16 de febrero, Los Goya por Movistar Plus+ (dial 19), con las películas y cortometrajes favoritos de los galardones que concede la Academia de Cine, con las ganadoras de años anteriores y una selección de películas de Carlos Saura, Goya de honor este año.

Emitirán las grandes favoritas de este año

Modelo 77. 16 nominaciones. Desde el viernes 10 de febrero Joaquín Sabina. Sintiéndolo mucho. 2 nominaciones. Desde el domingo 12. Alcarràs. 11 nominaciones. Ya disponible Cinco lobitos. 11 nominaciones. Ya disponible. Cerdita. 6 nominaciones. Desde el sábado 11. Girasoles silvestres. 2 nominaciones. Desde el martes 7. Unicorn Wars. 2 nominaciones. Desde el miércoles 8. Un año, una noche. 3 nominaciones. Desde el jueves 9 La consagración de la primavera. Desde el lunes 6.

En Los Goya por Movistar Plus+ (dial 19 y películas disponibles bajo demanda) se podrán disfrutar de todas estas películas, así como de tres de las películas europeas candidatas: La peor persona del mundo, Las ilusiones perdidas y Un pequeño mundo. También estarán disponibles los cortometrajes de animación nominados: Amanece la noche más larga, Amarradas, Saludos, La primavera siempre vuelve, Loop y La prima cosa y los de ficción Arquitectura emocional 1959 y La entrega, Cuerdas, Sorda y Chaval. Desde el 2 febrero, los espectadores de Movistar Plus+ podrán disfrutar, a través del menú de la interfaz, de toda una sección dedicada a los Goya, con las películas nominadas en esta edición, así como grandes ganadoras de otros años.

Otras películas candidatas en estos premios Goya como As bestas (17 nominaciones), Mantícora (4 nominaciones), La maternal (3 nominaciones) y Suro (2 nominaciones) también estarán disponibles próximamente en Movistar Plus+. Otras como Belfast (nominada a Mejor película europea) o Competencia oficial (nominada a Mejor dirección de fotografía) no estarán en el canal Los Goya por Movistar Plus+, pero sí están ya disponibles bajo demanda en la plataforma.