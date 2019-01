¿Bailar gratis en los Goya?

A escasos diez días de la celebración de la gala de los Premios Goya 2019 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), el próximo sábado 2 de febrero, una reivindicativa polémica ha asaltado la red social Facebook.

En su perfil público, el bailarín y coreógrafo hispalense Félix Arjona aseguraba el pasado lunes 21 haber recibido una llamada por parte de la empresa barcelonesa encargada de la producción del evento, El Terrat. En dicha llamada, siempre según lo escrito por Arjona en su muro, se le habría ofrecido la posibilidad de hacerse cargo de la coordinación de un cuerpo de bailarines que actuaría durante la misma.

Añadía Arjona en su estado que a la pregunta de cuál sería la remuneración por dicho trabajo la respuesta de la productora fue: "No vais a cobrar, os damos la oportunidad de daros visibilidad".

La denuncia de Arjona, que hasta el momento acumula más de 2.500 interacciones y alrededor de 350 comentarios de apoyo e indignación -no pocos de ellos procedentes de profesionales de la danza y el teatro-, alude a lo que el bailarín considera una situación "tan habitual" en el campo de las artes escénicas: la precariedad en la que habitan sus profesionales y el trueque de trabajo por una presunta exposición ante las audiencias que, supuestamente, derivaría en la promoción de su figura y en el aumento de posibilidades de conseguir en el futuro actuaciones, esta vez sí, remuneradas. En efecto, una práctica "tan habitual", y no sólo en el campo de las artes escénicas.

Arjona, becado en su día por el Centro Andaluz de Danza, se reconoce sobrepasado por la repercusión que este asunto ha alcanzado y declina amablemente realizar cualquier declaración al respecto. No obstante, basta leer los comentarios a su publicación para constatar el hartazgo de tantos profesionales ante lo que consideran "una falta de respeto". "Diles que con visibilidad no se paga ni la comida ni la vivienda", llegan a sugerirle en uno de éstos.

Por su parte, Meritxell Abril, encargada de Comunicación de El Terrat, contempla el asunto desde una perspectiva bien diferente. "Ayer hablamos con Félix y le pedimos disculpas por el malentendido -comenta-. Nosotros asumimos la producción de los Goya con la máxima profesionalidad, que nuestra trayectoria avala. Y todos los profesionales participantes son contratados y remunerados. Sólo las colaboraciones como gags, cameos, vídeos, los propios entregadores de los premios o la intervención puntual que se le ofreció a él se realizan en formato de cooperación artística, desinteresada y voluntaria".

Abril, que defiende que desde El Terrat "siempre hemos apostado por el arte y eso está demostrado en todo lo que hacemos", insiste en lo que se le ofreció a Arjona no fue un trabajo no remunerado, sino "una colaboración, que puede encajarle o no, eso es totalmente respetable, pero que está en la propia naturaleza de la gala, uno de los eventos televisados más importantes de aquí".

El Terrat, empresa comandada por el humorista y presentador Andreu Buenafuente junto a Santiago Aragonés y Agustí Esteve, acumula una larga experiencia en la producción de "numerosos programas de televisión y radio, ficciones cinematográficas, documentales, espectáculos teatrales, libros, publicidad y formatos para internet" desde su puesta en marcha en 1989, según se afirma en su página web, donde también se hace referencia a los "numerosos premios de prestigio" recibidos por sus producciones, tales "como los Premios Ondas, los de la Academia de Televisión y los TP de Oro, entre otros".