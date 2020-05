Esta es la programación del Festival 'We Are One' en Youtube

Más de cien películas, cortometrajes y documentales para disfrutar en nuestros hogares. Además, son gratis y se podrán ver del 29 al 7 de junio, a través de YouTube. La propuesta tiene nombre propio We Are One: A Global Film y su objetivo es recaudar dinero para diferentes asociaciones que luchan contra la pandemia del Covid-19.

Tribeca Enterprises y YouTube, organizadores de este festival cinematográfico en línea, han anunciado la programación de We Are One: A Global Film Festival, que ofrecerá más de 100 películas gracias a la colaboración de hasta 21 relevantes festivales de 35 países.

Para todos los gustos

También se podrá disfrutar de charlas, contenidos de realidad virtual y actuaciones musicales. El evento digital de 10 días cuenta con una serie de películas que tienen el poder de provocar cambios y reunirá a audiencias de todo el mundo para crear conexiones significativas.

We Are One: A Global Film Festival brindará al público la oportunidad de conocer diferentes culturas desde criterios artísticos: cada selección oficial se ha elaborado con el objetivo de resaltar las singularidades de cada uno de los festivales participantes, al tiempo que otorga voz a los cineastas en un escenario global. Muchos de estos títulos debutarán en el festival. La programación incluye 23 largometrajes de ficción y 8 documentales, 57 cortometrajes de ficción y 15 cortos documentales, 15 charlas procedentes de archivos y 4 exclusivas del festival y 5 piezas de realidad virtual.

Cultura vasca

El Festival de San Sebastián ha elegido tres películas para que se proyecten en We Are One. Se trata de Los pasos dobles (2011), largometraje de Isaki Lacuesta que ganó la Concha de Oro, y dos producciones sobre cultura y gastronomía vascas: Dantza (Telmo Esnal, 2018) y Mugaritz BSO (Felipe Ugarte, Juantxo Sardon, 2011).

Según ha explicado el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, las seleccionadas son películas “importantes” en la historia reciente del certamen donostiarra y, a su juicio, We Are One supone “una experiencia extraordinaria” que permite la colaboración entre festivales “en estos tiempos tan complicados”. De ese modo, “esas historias que nos cuentan los cineastas con imágenes y sonidos pueden llegar a todos los hogares y a todas las personas en cualquier lugar del mundo”.

Consulta la programación completa para cada uno de los diez días del Festival 'We Are One'. La lista de Festivales de cine que colaboran en esta singular iniciativa está compuesta por Annecy International Animation Film Festival, Berlin International Film Festival, BFI London Film Festival, Cannes Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), International Film Festival Rotterdam, Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sundance Film Festival, Sydney Film Festival, Tokyo International Film Festival, Toronto International Film Festival, Tribeca Film Festival, and Venice Film Festival.