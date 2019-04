Finalizó la larga espera. Ya está entre nosotros el primer tráiler del episodio IX de Star Wars, las primeras imágenes en movimiento del Episodio IX, en el marco de la Star Wars Celebration, que se está llevando a cabo en Chicago. Y no han defraudado. Se acerca el final de una época en Star Wars y los más nostálgicos están ya muy nerviosos por saber cómo se cierra la historia río de los Skywalker y de los nuevos personajes de los episodios VII y VIII.

La voz de Luke está presente durante todo el tráiler. calmando a Rey: "Siempre estaré contigo". Toda generación necesita su héroe (o heroína). También hemos visto al nuevo robot, con un aspecto muy setentero y a Lando emulando su grito de alegría de El retorno del jedi pilotando ¿el Halcón?.

Pero muchas preguntas surgen tras un primer visionado del tráiler: ¿Será la pelea final en Tatooine? ¿Qué es ese artefacto dorado que acaricia alguien? ¿Tal vez la llave del Mundo entre Mundos? ¿Cómo habrán rodado el final de Leia con escenas descartadas de la película anterior?

Desde luego, el salto de Rey a lo Matrix para librarse de la embestida de la nave de Kylo es brutal, pone la piel de gallina. Tendremos que esperar a ver si el segundo y el tercer tráiler nos desvelan algo más de la trama y de los nuevos personajes que por supuesto volverán a estar arropados por la música inconfundible de John Williams para la saga Star Wars.

Anthony Daniels habló de su libro de memorias y Lando apareció con un bastón que, al parecer, también usa en la película

El director, JJ Abrams, y la productora, Kathleen Kennedy, presentaron el primer teaser tráíler, el póster y el título entre grandes ovaciones. Abrams aseveró que la película está en proceso de edición en estos momentos y reveló que la primera escena del Episodio IX será una aventura épica protagonizada por todos los protagonistas juntos. Por su parte, Anthony Daniels (C3PO) adelantó el título que hubiera querido para sus memorias, que se presentan mañana sábado: Telling the odds.

Kennedy quiso acordarse de George Lucas: "Hemos hecho una saga que cumple los deseos de George". El padre de todo esto ha declarado en varias ocasiones que le gustó mucho el camino marcado en Los últimos jedi.

Daisy Ridley confirmó que la espada láser de Luke "no ha muerto", así que se espera su regreso en el Episodio IX. También desveló que Kylo Ren no volverá a salir desnudo para arriba, casi descartando así que puedan consumar su tensión sexual no resuelta.

En la Star Wars Celebration, que finaliza el lunes 15 de abril, se presentará además Vader Immortal, un proyecto de realidad virtual firmado por ILMxLAB y Oculus. Por su parte, Neal Scanlan y su equipo de diseñadores repasarán la historia de la saga a través de sus criaturas, droides y alienígenas.

Otro momento emotivo fue la aparición de Billy Dee Williams (Lando Calrissian), bastante envejecido y con un bastón, pero muy socarrón y divertido. "Ha sido un sueño hecho realidad volver a la saga de la mano de un magnífico director joven como JJ", declaró. La actriz Naomi Ackie interpretará a Veranada Calrissian (Vera, para abreviar), la hija de Lando. Supuestamente ella tendrá algún papel de importancia con la Resistencia. Así que seguirá los pasos de su padre.

Expectación ante la presentación de 'The Mandalorian'

Se espera con fruición la presentación en sociedad de The Mandalorian, la primera gran serie de acción real de la saga y buque insignia del futuro Disney+. Con Jon Favreau y Dave Filoni presentes, se espera la presencia de algunos de sus protagonistas, como Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers o Nick Nolte.

El lunes, último día de convención, habrá un acto de celebración del 20 aniversario de La amenaza fantasma, con la presencia de actores de la película que recordarán tanto el bombazo en taquilla como el descalabro por parte de la crítica y de algunos fans que, a día de hoy, siguen odiando a muerte a Jar Jar Binks.