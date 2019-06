Más oscura y sobre todo más ambiciosa. Eso es al menos lo que sugiere el nuevo tráiler de Frozen 2, la esperada continuación de la historia de las hermanas Elsa y Anna.

Aunque no se adelanta demasiado de la trama, este segundo avance publicado por Disney (el primero, lanzado en febrero, dejaba entrever todavía menos) sí muestra a las hermanas viajando mucho más allá de los confines de Arendelle, adentrándose en lo desconocido y llegando hasta un reino, por así decirlo, otoñal.

En Frozen 2, que llegará a las salas el 22 de noviembre, regresarán también el carismático Olaf, Kristoff y su inseparable Sven y la singular familia de trolls que, una vez más, tendrán mucho que ver con los poderes de Elsa y, sobre todo, con su control.

Esta secuela llega seis años después de Frozen, que recaudó más de 1.200 millones de dólares en todo el mundo y que hizo del Let it go (Suéltalo, en su versión española) casi un himno. Chris Buck y Jennifer Lee vuelven a sentarse en el sillón del director y la música corre a cargo de Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, aunque nada se ha desvelado aún de las canciones que acompañarán a la historia.