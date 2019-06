La ficha 'Mundo idiota, tomo 2'. Peter Bagge. La Cúpula. 184 páginas. 26,90 euros.

La revolución del tebeo norteamericano independiente de la década de 1980 fue liderada por una generación irrepetible de autores que transformaron la industria para siempre. Me refiero, claro está, a los hermanos Hernandez, Daniel Clowes, Chester Brown, Seth, Peter Bagge y compañía, cada uno de ellos con una poética personal y radicalmente distinta de la del resto. De entre ellos, Bagge se ganó pronto la etiqueta de "el Robert Crumb de los 80", por la coincidencia en la acidez satírica y el desenfreno estético. De modo que las palabras del mismísimo Crumb, escritas para la primera recopilación de la obra de Bagge en 1987 y rescatadas en el presente volumen, cobran un mayor significado: "Los cómics de Peter Bagge son raros: una extraña combinación de disparates superexagerados con una lúgubre y mundana realidad. Toma los efectos visuales de la historieta humorística tradicional y la lleva a nuevas cotas de locura para retratar, por ejemplo, a una familia de clase media sosteniendo una discusión alrededor de la mesa. Es capaz de tirarse páginas y páginas narrando los problemas y tribulaciones de una pareja de mediana edad durante una cita o de dos chicos jugando, cada viñeta una pesadilla surrealista. Este escrutinio despiadado de los tediosos lugares comunes de la vida expresado en un estilo tan exageradamente grotesco no es para todo el mundo. Palpita dentro un cierto sufrimiento. Has albergar un sentido del humor especialmente mórbido. Supongo que ése soy yo. Disfruto enormemente de su trabajo. Me parto de la risa leyéndolo. Creo que Peter Bagge es un gran autor de cómics de nuestro tiempo".

Este segundo tomo de la recopilación de Mundo idiota (Neat Sfuff en el original) contiene los números 5 a 10 de la mítica cabecera, publicados originalmente entre finales de 1986 y mediados de 1988, en una rotunda edición que se completa con materiales como el citado prólogo de Crumb, otro de Gary Groth o el apartado Los orígenes secretos de los personajes de los personajes de Mundo idiota. ¿De dónde salieron?