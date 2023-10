Terror circular

Rodando, rodando, pasando de una mano a otra, con una maldición que viene de lejos, el objeto que da nombre a esta serie se ha metido en la vida de infinidad de personajes a lo largo de los años.

Y en esta tercera entrega, que culmina el primer ciclo del título, no va a ser menos. Y curiosamente, para todos aquellos que hemos quedado poseídos por su hechizo, nos lleva hasta la el primer relato, aquel en el que un desquiciado guitarrista, un rockero, terminaba muriendo entre las llamas que él mismo provocaba en aquel último y letal concierto.

Entre las ruinas del local, la mano de un cadáver calcinado se alzaba, como una invitación a recoger el ominoso testigo. Y sí, un bombero expoliador lo hizo, un tal Louis, que a partir de entonces, como podemos presenciar en este tercer volumen, se va a convertir en el heraldo de la moneda, cruzándose por la vida de multitud de personajes que, cegados por el brillo del objeto, no saben que se están condenando al peor de los horrores…

Uno de ellos es Jean, la malhablada propietaria de un pequeño restaurante que languidece acercándose a la ruina debido a la cercanía de un luminoso y atractivo centro comercial. Ya casi no tiene clientes, pero aquella última noche un generoso tipo le dejó una cuantiosa propina que alegró por un momento a la mujer.

Lo raro es que entre todas las monedas, había una muy extraña, y entre bromas, y adivinando el carácter especial de ésta, pidió un deseo que se haría realidad.

Una auténtica pesadilla.

Al igual que el mal sueño que, en plena Segunda Guerra Mundial, vive Patrick, un joven soldado que, ya no tanto por el gélido clima que le rodea, queda congelado ante la responsabilidad de arrebatar una vida, aunque esta sea la de un enemigo.

Sin él saberlo todavía, conseguirá vencer su miedo, pero a qué precio…

La noticia de un embarazo siempre es recibida con alborozo, ¿no? O al menos ese es el tópico, ya que la joven pareja de protagonistas de 'Umbral' no entran dentro del grupo de relaciones bien avenidas, ya que el monstruo de los celos y la infidelidad pesa sobre la frágil relación que se va a ver sorprendida por el horror que llega, un parto que no dejará indiferente a nadie, os lo puedo asegurar.

Y hablando de relaciones, ¿cuántas no pudieron sobrevivir al obligado encierro que tuvimos que padecer por la epidemia de Covid? La ficción y la realidad se entremezclan en la mente del guionista que protagoniza este relato, que verá como su vida junto a una bella modelo y actriz se va desmoronando poco a poco, en una carrera hacia tras en el tiempo, que tan solo tiene un final posible.

Como colofón a este festival de horrores, regresamos junto a Louis, para hacer un repaso de sus fechorías junto a la moneda de plata, y cómo pagará por sus crímenes.

Considero que el género de terror es uno en los que encontrar la originalidad es más complicado. Ya no valen los sustos, estamos más que curados de espanto. Los monstruos clásicos ya no dan miedo, y se vuelve una y otra vez a fórmulas que en su momento funcionaron pero que ya están totalmente trilladas.

Es por ello que, cuanto se cruza en tu camino como lector una antología de relatos tan buena como ésta, no tienes más opción que dejarte llevar de la mano por el recorrido de esta moneda, que ha sido transportada de un lugar a otro por el talento de una auténtica legión de guionistas, grandísimos nombres del mercado del cómic norteamericano, comandados con mano firme por aquel que dio nombre y luz a este proyecto, el dibujante Michael Walsh, que acepta el reto de ilustrar todos y cada uno de los relatos contenidos en estas tres entregas que, cómo ya os comentaba al principio, completan un primer ciclo.

En esta ocasión, como momentánea despedida, se hace acompañar por James Tynion IV, un auténtico maestro del terror y el suspense, como ya viene demostrando en la genial Hay alguien matando niños o The nice house on the lake, entre otras.Pero no es el único, ya que el grupo se completa con Stephanie Phillips (Taarna, The butche rof Paris), Johnnie Christmas (Pisces, Sheltered, Firebug) y Pornsak Pichetshote (Infidel, The good asian), demostrando todos y cada uno de ellos el talento que poseen para llevarnos de la mano hacia ese otro lado, el de la oscuridad y el terror, sujetando con fuerza esta moneda que nos mira con su terrible ojo.