Mi vida como Superman

La mejor manera de conocer el devenir de una persona es a través de sus propias palabras, de ese testimonio que puede ser plasmado en un diario. Este objeto puede convertirse en esa ventana a la que asomarnos y ver, junto al protagonista de los hechos, que en sus renglones se narra toda una existencia hasta ahora desconocida, nueva.

Porque imagino que ya todos y todas conocéis la historia de ese niño alienígena que llegó a la Tierra dentro de una cápsula, enviado por sus padres en los últimos momentos de su planeta natal, que desapareció sin dejar rastro.

Ese chico que fue encontrado por una pareja, que lo adoptó y crió, convirtiéndolo en un chico fuerte (mucho más de lo que aparentaba) y vivieron felices hasta que el joven decidió marchar a la gran ciudad y, una vez allí, demostrar que no era uno más…Sí, a grandes rasgos, esta podría ser la historia de Kal-El, al que todos conocemos como Superman, el personaje más icónico de la editorial norteamericana DC Comics.

Pero, ¿y si os dijera que la historia que se narra en este nuevo volumen titulado Superman: La era espacial, no es para nada lo que esperáis?

A estas alturas ya deberíamos de conocer y estar muy familiarizados con el concepto del Multiverso, una serie infinita de mundos, en principio idénticos al nuestro, pero que contiene diferencias bastante obvias.

Y precisamente, la historia de este Superman se desarrolla en una de estas tierras, en las que en paralelo a la historia del kriptoniano, seremos testigos de hechos reales que sacudieron al planeta por su extrema gravedad, como la crisis de los misiles cubanos, el asesinato del presidente John F. Kennedy o, sin ir más lejos, el escándalo Watergate.

Los protagonistas de este relato van a estar muy implicados en algunos de estos sucesos, ya que, como todos sabemos, la profesión de Clark Kent y Lois Lane nos es otra que la de periodistas, así que podéis imaginar cómo sus caminos profesionales se cruzarán con estos hechos que removieron los cimientos de la política y sociedad norteamericana y mundial.

Pero no temáis, que este también es, como no podía ser de otra manera, un cómic sobre la vida de los superhéroes, y en él seguiremos el camino del inexperto Clark hasta que se convierte en adalid de la paz y justicia. O el de un empresario, millonario, que vive en la peligrosa ciudad de Gotham, y gracias a sus recursos monetarios y tecnológicos se ha hecho con una armadura que le permite luchar contra el crimen.

Seguro que ya adivináis de quién se trata, ¿no?

Más de una sombra se cernirá sobre Superman desde el momento que conozca a un extraño en un bar que frecuenta. El nombre del desconocido es Paria, y como si de un profeta se tratara, comparte con Clark un ominoso mensaje, un hecho que ha de acontecer y no hay manera humana de detener…

Hay una fecha en la que el mundo acabará, y no hay forma de parar el camino de destrucción iniciado por el temible Anti-Monitor.

A lo largo de los tres capítulos, saltando de década en década, vamos a seguir la vida y devenir de estos personajes a los que ya conocíamos tan bien, pero enmarcados en un relato totalmente novedoso y no poco sorprendente.

El ‘culpable’ de todo esto es el guionista Mark Russell, al que conocemos por esa faceta irónica, humorística que caracteriza a sus obras. Ya sea esa visión tan especial de Los Picapiedra, The Snagglepuss o Not all robots, obras éstas por las que ha sido nominado y premiado en los prestigiosos premios Eisner.

Aunque, en esta ocasión, salvo algún momento (casi siempre protagonizado por Flash) el tono de este cómic se aleja del humor, teniendo una pátina muy melancólica, en la que el guionista sabe transmitir a la perfección el inevitable camino hacia el que se encaminan irremediablemente sus protagonistas.

Y en la parte gráfica, uno de esos dibujantes cuya obra ocupa páginas y páginas, poseedor de una capacidad de trabajo bestial, un estilo súper reconocible y, por si esto no fuera suficiente, es padre de uno de los personajes más icónicos del cómic, Frank Einstein, o mejor dicho, y como la mayoría le conocemos, Madman.

Su nombre es Mike Allred, y haciendo tándem con su mujer y colorista, Laura, nos van a llevar de la mano a través de los convulsos años sesenta, en un viaje único, nuevo, que nos va a deparar más de una sorpresa, porque como ya os decía al principio, aunque parezca idéntica, la Tierra en la que acontece esta historia no es la que tan bien conocemos.

Ahora ya podéis lanzaros a la lectura de la vida del Hombre de Acero, al que todos llamaban Superman…