Un villano icónico

La ficha 'Marvel Héroes. El asombroso Spiderman: El nacimiento de Matanza'. VVAA. Panini. 624 págs. 44,95 euros.

Después de haber repasado las intervenciones de Todd McFarlane y Erik Larsen en The Amazing Spider-Man, le llega el turno, dentro de la colección Marvel Héroes, a uno de los dibujantes más asociados al personaje durante la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI: Mark Bagley. El nacimiento de Matanza ofrece cómics de 1991 y 1992, concretamente los números 351 a 365 de The Amazing, más los anuales 25 y 26, los anuales 11 y 12 de The Spectacular Spider-Man, los 7 y 8 de Web of Spider-Man y el 2 de The New Warriors, que es la serie donde comenzó a solidificarse la figura de Bagley. La mayoría de los guiones siguen siendo de David Michelinie, y se presenta aquí el icónico villano Matanza, otra especie de deformación asesina del superhéroe arácnido que se añade a su particular universo y se las hizo pasar canutas durante aquellos años.