Karlos Arguiñano desvela el alimento que consume a diario

Karlos Arguiñano volvió con una nueva temporada de su programa Cocina Abierta, que se emite al mediodía en Antena 3. El cocinero preparó una pipirrana, que como se cuenta en el canal de YouTube del espacio televisivo y se puede leer en El HuffPost, "es una opción fresca, saludable y rápida de preparar que encaja con el final del verano". Para el segundo plato, Joseba, el hijo del cocinero, propuso unos nuggets de pescado.

Aunque el conocido cocinero también desveló en el primer programa de la nueva temporada de Cocina Abierta el alimento que consume a diario. Se trata del huevo, una de las mejores opciones si buscamos aumentar la ingesta de proteína, pero que además cuenta con muchos más beneficios.

"¡Qué maravilla es el huevo! Yo no puedo. No creo que haya día de mi vida que no haya comido huevo. Y hace 30 o 40 años decían: ¿quieres huevos? No, huevos no, que comí la semana pasa. Digo joder la semana pasada, Arguiñano todos los días", contaba en su primer programa de la temporada, a lo que añadía que "todo ha subido, es verdad, pero el huevo, cuidado, ojito, que de caro no tiene nada", refiriéndose al precio del alimento.

"No vas a comer cuatro, pero un huevito...."

Sobre la cantidad de huevos que pueden comerse al día, Arguiñano indicaba que "no vas a comer cuatro" pero que "un huevito...". Y es que el número de unidades recomendadas podría ser más alto que el que se ha creído durante muchos años, pues así lo señalan varias voces. La doctora Isabel Belaustegui, por ejemplo, cuenta en su canal de YouTube que "los adultos sanos pueden comer 3 o 4 huevos al día sin ningún problema, incluso más.

En mujeres, sin embargo, conviene tomar algo menos: 1 o 2 al día", como recoge el diario El Mundo. Aunque apunta que si se padecen "enfermedades quísticas, como de ovario o de mama", se "debe evitar".

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, aconseja a la población general que consuma, al menos, un huevo al día. Sin embargo, las personas que tengan el colesterol alto deben limitarse a tomar 3 o 4 a la semana, misma cantidad y frecuencia que recomienda la dietista Mónica Acha para los niños de hasta 8 años.

En los beneficios del huevo encontramos la cantidad de proteína que contiene, además de 14 nutrientes esenciales, entre los que se encuentran las vitaminas A, B, D y E. Además, también nos aporta potasio, fósforo, magnesio, hierro, zinc y selenio, un mineral que, según algunas investigaciones, podría ayudar prevenir algunos cánceres.