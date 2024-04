Cómo freír pescado frito en la freidora de aire y que quede bien

Somos muchos los que nos gusta comer pescado. El pescado es un ingrediente que se puede convertir en la receta perfecta, ya sea al horno, frito o, por qué no en la freidora de aire. Hacer pescado en la freidora de aire puede parecer un reto ya que, cuando queremos hacerlo frito, no siempre nos queda lo crujiente que desearíamos. Sabemos que la freidora de aire es una herramienta que ha venido a hacer nuestras recetas, algo más sanas, con la posibilidad de no perder ni una pizca de sabor. el hecho de que cocinar en freidora de aire sea más sano, implica que se utiliza menos aceite en la fritura. En el artículo de hoy, veremos cómo freír pescado en la freidora de aire y que quede bien.

1- Limpiamos el pescado

Lo primero que tendremos que hacer es limpiar bien nuestro pescado. Retiraremos las entrañas y le quitaremos la cabeza también. Tienes la posibilidad de que te lo limpien en la pescadería, aunque si lo quieres entero, también es muy fácil limpiarlo. Lo siguientes será lavarlo con un chorro de agua fría y dejarlo escurrir. Antes de rebozarlo, deberemos cerciorarnos de que el pescado está bien seco. Para ello podemos utilizar un poco de papel de cocina.

2- Enharinar el pesado

Lo siguiente que haremos será sazonar nuestro pescado. Normalmente con un poco de sal basta, pero puedes hacerlo a tu gusto con tus condimentos favoritos. A continuación, pasaremos el pescado por la harina, sacudiéndolo un poquito para eliminar el exceso.

3- Cocer el pescado

Cogeremos nuestra freidora de aire y la pondremos a 180°. Antes de meter el pescado, le echaremos unas gotitas de aceite de oliva (también podemos utilizar el spray de aceite, ideal para freidora de aire). El tiempo de cocción suele ser 15 minutos el recomendado, ya que logras un exterior crujiente y un interior jugoso.

4- Limpiamos nuestra freidora de aire.

Por último, tendremos que limpiar nuestra freidora de aire. Un truco es echar un poco de líquido detergente en la cubeta de nuestra freidora y llenarla de agua. La meteremos en la freidora de aire a 180° durante 15 minutos y la retiraremos. El agua habrá absorbido la grasa y solo tendremos que tirar ese y enjuagar bien nuestra freidora.

Trucos extra