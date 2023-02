Cómo preparar bacalao con tomate en su punto de sabor y sal

El bacalao es uno de los pescados más polifacéticos que existen. Bacalao al pilpil, al horno, con nata, frito, en revuelto... Mil y una opciones para hacer de las comidas y cenas un momento delicioso. Estos platos se pueden hacer en cualquier momento del año, pero hay uno que es típicamente de la Semana Santa, el bacalao con tomate.

Para realizar esta receta lo primordial es elegir un buen bacalao, ya sea al punto de sal o que venga en salazón. Si lo has comprado con sal, lo primero será desalarlo. Si por el contrario está al punto de sal, no hay que hacer nada solo no añadirle mucha sal al guiso.

Con esto claro los ingredientes para el plato de bacalao con tomate son entre seis u ocho lomos de bacalao, una cebolla, 2 dientes de ajo, un kilo de tomates, dos pimientos rojos, 100 mililitros de vino blanco, harina, aceite de oliva y sal. Con todo esto puedes ponerte manos a la obra

Para hacer este plato, primero habrá que hacer la salsa y por otro el bacalao. Se comienza con la salsa, picando muy bien la cebolla y los dientes de ajo. En una cacerola a fuego medio-bajo con aceite echamos la cebolla y el ajo con un poquito de sal y se tapa. Mientras, se trocea los pimientos y se pican en trocitos pequeños. Cuando se tengan se añaden a la cacerola. Se cocina hasta que las verduras comiencen a ablandarse.

Con las verduras cociéndose, se pela y trocea los tomates, y en el momento que los tengas todos, a la cazuela. Se deja unos minutos y se añade un chorrito de vino blanco. Con todas las verduras en la olla se pone el fuego casi al mínimo y se deja cocinar durante 20 minutos, para que se haga salsa.

En el tiempo en el que se prepara la salsa se hace el bacalao. Lo primero es pasar los lomos por harina. Luego en una sartén con abundante aceite de oliva caliente se fríen estos trozos por tandas. Es un proceso rápido ya que solo se necesita que hagan por fuera, dorando el bacalao.

Con la salsa ya lista, se añaden los trozos de bacalao por encima. Con el fuego bajo, se deja que se cocinen de forma conjunta para que se mezclen bien todos los sabores del plato.

Después de cinco minutos de cocción conjunta, ya estaría listo para disfrutarse.