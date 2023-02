Entramos en período de Cuaresma y la dieta de millones de creyentes cristianos varía. Es tiempo de ayuno y abstinencia de carne roja. Son fechas en las que el pescado gana protagonismo en nuestras mesas, especialmente el bacalao, ya que antiguamente era el que mejor se conservaba y con el paso del tiempo se ha convertido en tradición la preparación de ciertos platos. Como estos garbanzos con bacalao, una receta de toda la vida para los días de Cuaresma.

Los nutricionistas recomiendan comer legumbres dos veces a la semana y esta combinación con un pescado bajo en grasas como el bacalao es una opción perfecta para enganchar a niños y mayores y que no sólo la consuman en Cuaresma, sino todo el año. Eso sí, no vale cualquier garbanzo ni cualquier bacalao. Si queremos degustar un buen plato es necesario comprar buenos ingredientes.

Cómo cocinar garbanzos con bacalao

Para cocinar unos garbanzos con bacalao como para seis personas necesitaremos como ingredientes medio kilo de garbanzos, 250 gramos de bacalao, una patata mediana, un tomate, media cebolla grande, un pimiento verde, tres dientes de ajo, una cucharadita de pimentón dulce, una hoja de laurel, sal y pimienta y aceite de oliva virgen extra.

Lo primero que debemos hacer para preparar este suculento plato es preparar los garbanzos, que deben pasar varias horas en remojo antes de ponerlos a cocer con una hoja de laurel y sal. Debemos hacerlo a fuego medio hasta que se pongan blandos.

En paralelo, una vez dejamos reposar los garbanzos, echamos un chorrito de aceite de oliva en una sartén junto a cebolla, pimiento y ajos picado y cuando empiece a durar le echamos también pimentón. Movemos durante un minuto y a continuación echamos los garbanzos la hoja de laurel, la patata pelada y troceada y el bacalao.

Ahora ya es el momento de cubrirlo todo bien con agua y esperar a que empiece a hervir el guiso. Habitualmente entre 15 y 20 minutos, entre que terminamos de medir el punto de sal e incorporamos la pimienta molida y el perejil picado definitivo.

Así, con guisos como éste no necesitarás ni saber a partir de este Miércoles de Ceniza qué días de Cuaresma son en los que no se come carne y el porqué.