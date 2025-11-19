Esta receta de panceta en salsa roja con arroz Basmati te conquistará con su melosidad

La panceta guisada en salsa roja es una receta reconfortante que destaca por su sabor profundo y la combinación perfecta entre dulce, salado y especiado. La cocción lenta permite que la carne se vuelva tierna y jugosa, absorbiendo todos los matices de la salsa hasta quedar absolutamente melosa. Acompañada de arroz Basmati, cada bocado es equilibrado, aromático y lleno de personalidad.

Este plato es ideal para quienes disfrutan de recetas que requieren mimo, pero que recompensan con una experiencia culinaria inolvidable. El contraste entre la suavidad del cerdo, la textura del ajo crujiente y la fragancia del arroz hace que este sencillo guiso se convierta en un plato digno de celebración.

Ingredientes

500 g de panceta de cerdo con poca grasa

Aceite de oliva virgen extra

Arroz Basmati Tilda

1 trozo de jengibre fresco (unos 4 cm), en láminas

½ litro de agua (o lo necesario para cubrir la carne)

50 g de salsa de soja

50 g de azúcar

½ cebolla

Opcional: 1 cucharadita de mezcla de 5 especias chinas

Hojas de cilantro

Pimienta al gusto

1 diente de ajo

Elaboración paso a paso

1. Cocinar la panceta.

Coloca la panceta en una olla y añade el jengibre, la cebolla, el azúcar, la salsa de soja y el agua. Tapa y cocina a fuego muy suave durante unas dos horas, hasta que la carne quede extremadamente tierna. Apaga el fuego y deja que se enfríe dentro del caldo. Una vez a temperatura ambiente, retira la panceta y guarda en la nevera.

2. Preparar el ajo crujiente.

Lamina el diente de ajo y fríelo en un poco de aceite hasta que quede dorado y crujiente. Resérvalo.

3. Cocinar el arroz Basmati.

Lava el arroz dos o tres veces hasta que el agua salga casi transparente. Ponlo en una olla y añade 1.5 partes de agua por cada parte de arroz. Cocina 12 minutos desde que rompa a hervir, sin destapar.

4. Dar el toque final a la panceta.

Antes de servir, templa la panceta cocinándola unos minutos al vapor. Luego córtala en láminas finas.

5. Montaje del plato.

Sirve una base de arroz Basmati en un bol, vierte un par de cucharadas del caldo caliente de la panceta y coloca encima las láminas de cerdo. Finaliza con pimienta recién molida, hojas de cilantro y el ajo crujiente.

Disfruta de este plato lleno de contrastes: la suavidad de la carne, la jugosidad de la grasa y la melosidad de la piel se combinan a la perfección con el arroz aromático y ligero. Una receta que conquista por sabor y por textura.