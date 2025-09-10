La receta todoterreno: una ensalada de arroz que funciona en casa y en el trabajo

Si buscas un plato que sea rápido de realizar y completo tienes que hacer en casa esta ensalada de arroz con verduras. Con pocos ingredientes y en menos de 20 minutos, tendrás un plato perfecto para llevar en el tupper al trabajo, disfrutar en casa o incluso preparar con antelación para toda la semana.

Además, la gama de recetas de ensaladas de arroz es tan amplia como ingredientes quieras añadirle, mezcla ingredientes que te gusten y que hagan de esta receta un plato completo: pollo, pavo, cangrejo o gambas...tu aderezo de confianza ¡y a disfrutar!

Ingredientes

200 g de arroz Sabroz

1 huevo duro

Maíz (al gusto)

Zanahoria rallada (al gusto)

Tomate cherry (al gusto)

Calabaza cortada en cubos

Surimi (al gusto)

Edamames (al gusto)

Para el aliño

2 cucharadas de miel

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

1 cucharadita pequeña de mostaza

Zumo de limón (al gusto)

Sal (al gusto)

Elaboración

Preparar los ingredientes antes de empezar: lava bien los tomates cherry y pártelos en dos, pela la calabaza y trocéala en dados pequeños. Si aún no lo has hecho, ralla la zanahoria. Esto hará que la cocción sea uniforme. Ten a mano el maíz, los edamames y el surimi cortado en rodajas. Cuece los huevos hasta que estén duros, enfríalos bajo el chorro de agua, pélalos y resérvalos. Si quieres que tu ensalada de arroz quede más vistosa, trocéalos en piezas pequeñas. Prepara el aliño, el toque que marca la diferencia: en un bol pequeño mezcla dos cucharadas de miel, una de aceite de oliva virgen extra y una cucharadita de mostaza. Añade el zumo de limón y una pizca de sal para equilibrar. Remueve hasta conseguir una vinagreta suave y bien ligada. Deja reposar el aliño unos minutos antes de usarlo, así los sabores se integran mejor y el resultado será más redondo. Cocer el arroz en su punto: pon al fuego una olla amplia con agua y sal. Cuando hierva, añade 200 g de arroz Sabroz y cuécelo durante unos 18 minutos, hasta que quede al dente. De esta forma tendrá la textura perfecta para ensalada. Escúrrelo bien y pásalo por agua fría para cortar la cocción. Déjalo enfriar por completo en un colador para que no quede exceso de humedad. Cocer la calabaza sin que pierda consistencia: mientras el arroz se hace, aprovecha para cocinar la calabaza. Echa los dados en agua con sal hirviendo y déjalos cocer entre 8 y 10 minutos. Deben quedar blandos pero firmes, sin deshacerse. Cuando estén listos, refréscalos con agua fría para que mantengan la textura. Reserva hasta el montaje final. Combinar todos los ingredientes: en un bol grande o ensaladera coloca primero el arroz cocido y la calabaza ya fría. Después incorpora los tomates cherry, la zanahoria rallada, el surimi en rodajas y los edamames. Termina con el maíz, que dará un toque dulce y equilibrado. Mezcla con cuidado para no aplastar los ingredientes más delicados. Corta los huevos duros en rodajas o en trozos pequeños y añádelos a la ensalada. Vierte por encima el aliño y remueve suavemente para que todo quede bien impregnado.

Como ves, preparar una ensalada de arroz rica y equilibrada es tan sencillo como cocer el arroz y añadir tus ingredientes favoritos. Un plato fresco, lleno de sabor y que se adapta a cualquier ocasión. ¡Ideal para comer bien sin complicarte! Recuerda que si te quedas sin ideas, Brillante te da muchas opciones de recetas de arroz que harán que la cocina no se convierta en algo aburrido.