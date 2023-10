Mantener el hogar limpio y ordenado es algo fundamental para librarse de la suciedad y ahuyentar posibles enfermedades. Son muchos los expertos que se encargan de ir repartiendo consejos prácticos para un hogar impecable y desde organización como la OCU también nos ponen sobre la pista semana a semana con recomendaciones como tres limpiadores imprescindibles para tu hogar.

Sin embargo, hay ocasiones que nos centramos mucho en tener los electrodomésticos adecuados para ser eficientes desde el punto de vista energético o empleamos nuestro tiempo en conocer los recursos de nuestra cocina para sacarle el mayor rendimiento, pero no le prestamos la atención precisa a los materiales de los utensilios que tenemos, que requieren un tratamiento diferenciado para que luzcan en plenitud y no acumulen bacterias. Uno de ellos es el acero inoxidable, presente en estropajos, cacerolas, ollas o embellecedores. Limpiar estos elementos de forma adecuada servirá para alargar su tiempo de vida y que los alimentos no se vean contaminados cuando entren en contacto con ellos. Estos son consejos y recomendaciones para limpiar utensilios de acero inoxidable.

Cómo limpiar ollas de acero inoxidable

Si nos encontramos ante una olla de acero inoxidable sucia lo primero que tenemos que hacer para eliminar la suciedad y el polvo es limpiar la superficie con agua y un limpiador de acero inoxidable para eliminar. Posteriormente enjuagaremos la superficie con agua limpia y secaremos la olla con una bayeta suave y seca. Tantas veces como haga falta hasta eliminar las manchas.

Una de las claves que nos dan los expertos es que "para evitar que el acero inoxidable se manche en el futuro, evita el contacto con materiales corrosivos, como productos químicos de limpieza fuertes o alimentos ácidos". Tampoco se recomienda usar detergentes en polvo, estropajos abrasivos de acero inoxidable ni lejías, desinfectantes y otros derivados clorados.

Harina, zumo de limón o amoniaco son algunos de los elementos que se pueden añadir a los productos específicos para acero inoxidable y limpiar mejor tus ollas o campanas extractoras

Además de los productos específicos que se pueden comprar para limpiar acero inoxidable hay un par de trucos específicos en función del elemento que se vaya a limpiar. En el caso de las ollas y cacerolas se recomienda añadir un poco de harina al frotar o emplear también zumo de limón si lo que le ha ocurrido a la olla es que se ha quemado del fuego.

Si, por el contrario, lo que tenemos entre manos es una campana extractora de acero inoxidables que se ha llenado de grasa se recomienda usar una bayeta de microfibra profesional bañada en agua caliente con un poco de amoniaco.