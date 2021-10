¡Cuidado con los metales pesados en los alimentos! Advierten de los nuevo límites permitidos

Los daños provocados en la salud pública por la presencia de metales pesados en los alimentos es un debate que se encuentra más en auge que nunca. Este tipo de componentes es muy frecuente en determinadas hortalizas, pescados y mariscos y dado los altos niveles de muchos de ellos hay que extremar la precaución en su consumo.

Si ciertos alimentos sobrepasaran el límite fijado por la autoridades encargadas de este tipo de sustancias, podrían desarrollarse problemas graves de toxicidad. Esto sucede con componentes como el mercurio o el plomo. Uno de los principales problemas para el consumo humano es que estas sustancias se hallan de manera natural en los alimentos que consumimos diariamente. No obstante, aunque esto no se puede evitar, si se puede procurar que nuestra ingesta no supere lo establecido por los organismos.

De esta forma, la Comisión Europea ha establecido un nuevo límite para el consumo de dos metales considerados pesados. Hablamos del cadmio y del plomo. Así lo ha confirmado la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, la cual informa de cuál será el límite diario de estos dos componentes.

Mejorar la protección de los consumidores

El principal objetivo de esta nueva medida por parte de la Comisión Europea es reducir la exposición de la población a estos metales pesados, de manera que mejore la protección de su alimentación. El organismo europeo ha lanzado un listado donde hay alimentos que por primera vez pasan a tener un límite en cuanto a la presencia de estas sustancias. En cuanto a los que ya tenían restringido su consumo, este se reduce aún más.

Las evaluaciones de los distintos grupos alimentarios han sido llevadas por la EFSA, entidad europea responsable en materia de seguridad alimentaria. Todo ello deriva de diferentes observaciones del organismo sobre las ingestas diarias de determinados grupos de población de alimentos, los cuales contenían cadmio o plomo, y encontraron que se hallaban por encima de lo recomendado.

Cadmio

El cadmio es una sustancia tóxica para los riñones que puede derivar en fallos renales severos. Se encuentra en moluscos pero también en alimentos muy consumidos en nuestras dietas diarias como cereales, vegetales, legumbres, carne o frutos secos. Las personas más expuestas a este tipo de componente son los vegetarianos, los fumadores y los niños. Estos colectivos duplican de manera continuada la dosis semanal de cadmio.

Por ello, la EFSA ha limitado la ingesta máxima a 2,5 microgramos por kilo de peso semanalmente. Los productos limitados son cereales, legumbres, carnes, moluscos, chocolate y productos con cacao, remolacha, ajos, frutos rojos, frutos secos, pescados, sal.

Plomo

El plomo es un contaminante que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, fruto de la actividad humana en gran parte. Debido a ello, la contaminación de agua y suelos provoca riesgos en su exposición de tal forma que su uso en objetos cotidianos se encuentra prohibido desde hace años.

Este componente puede provocar neurotoxicidad en fetos, bebés y niños, siendo, además, causa de problemas cardiovasculares en personas adultas. Podemos encontrarlo en cereales, semillas, patatas, verduras de hoja verde e incluso el agua. No obstante, este metal es especialmente detectable en mariscos y carnes. Las nuevas medidas europea limitan los nieles de plomo en las vísceras, las setas no cultivadas, la sal y determinados alimentos infantiles.