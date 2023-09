Revisar nevera y despensa antes de salir casa, realizar una lista de tus necesidades, intentar no ir a comprar con hambre, decantarse siempre que se pueda por los productos de temporada o no dejarse guiar por los grandes envases ni las ofertas gancho, que en ocasiones pueden terminar siendo contraproducentes. Son varios los asuntos importantes a la hora de hacer la compra. También fijarse en las etiquetas y las fechas de caducidad y consumo preferente. Porque menos de la mitad de los consumidores se fija en las fechas de caducidad de los alimentos. Y existen diferencias entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Verona (@martamchef6)

La flamante ganadora de Masterchef 6, Marta Verona, se ha encargado de aclarar a través de su perfil en Instagram que "fecha de caducidad y fecha de consumo preferentes parecen lo mismo ¡pero no lo son!".

Estas indicaciones se producen sobre todo, en su objetivo de conseguir que los consumidores no tiren comida a la basura innecesariamente y aprendan definitivamente ahorrar de forma efectiva en el gasto de la compra, ahora que los precios están disparados.

Alimentos 'caducados' que se pueden comer

Así, lo que antes en muchas ocasiones se consideraba como fecha de caducidad ahora se ha cambiado el concepto por el de fecha de consumo preferente. "La fecha de caducidad nos indica hasta qué momento es seguro consumir un producto, es decir, a partir de esa fecha, si me lo como, igual no la palmo del todo, pero es un producto que no es seguro consumirlo". explica Varona en el vídeo que acompaña su post en la red social.

Habitualmente los productos fermentados y frescos vendrá con fecha de caducidad y los alimentos no perecederos con fecha de consumo preferente

No ocurriría lo mismo con la fecha de consumo preferente, que nos indica hasta qué fecha el producto conserva toda su calidad, su color, su sabor, textura. "Y a partir de esa fecha, no hay que tirar el producto. Simplemente, tendrá menos calidad, pero seguirá siendo igual de seguro. Si te lo comes, igual está un poco menos rico o un poquito más ácido", aclara esta influencer de la nutrición para tampoco hacer ver que no pasa absolutamente nada al pasarse de dicha fecha.

Como norma general, vendrán acompañados de fecha de caducidad los productos fermentados y frescos, mientras que los alimentos no perecederos llevarán fecha de consumo preferente, alimentos que puedes tomar aunque estén caducados.