Fotografías en los estantes para esconder la falta de productos en los supermercados británicos

El Reino Unido vive una crisis de suministros sin precedentes debido a la falta de combustible en las gasolineras. De hecho, hasta un 17 % de la población británica no ha podido abastecerse de algunos productos básicos. A pesar de que el Gobierno inglés descartó que el Ejército distribuyera gasolina entre los conductores profesionales, la situación se encuentra en un punto que los soldados han tenido que empezar la distribución de este combustible para paliar este desabastecimiento.

La crisis ha obligado a los transportistas procedentes de la Unión Europea a duplicar su cantidad de trabajo al llegar al Reino Unido. El problema se denomina como 'cabotaje', concepto usado para el proceso mediante el que una empresa extranjera realiza el transporte de mercancías a distintas zonas de un territorio sin dejar completamente la carga que transporta. Actualmente, Reino Unido permite tan solo dos cabotajes en 7 días desde la entrada del transportista al país. El Gobierno inglés se encuentra en estos momentos regulando este cabotaje, de manera que este sea ilimitado y que servirá para paliar la situación a corto plazo. Las medidas empezarán a entrar en funcionamiento a final de este año 2021.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en un clamor contra la falta de suministros, cuyo origen principal es el Brexit. Empresas reconocidas del país, como Tesco o Santbury's, se han visto obligadas a rellenar sus estantes vacíos con maquetas en cartón de los productos faltantes, tal y como informa el diario The Mirror.

Este desabastecimiento se ha visto reflejado en estos lineales como bien podemos observar en diversos tweets de la red social Twitter, donde los usuarios han expresado lo alarmante de la situación.

Tesco have the fake asparagus out this morning pic.twitter.com/QokEJGs81W