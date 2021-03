Mercadona incorpora el brownie de chocolate a su oferta de dulces

Mercadona amplía su gama de dulces introduciendo nuevas novedades que supondrán un éxito seguro entre todos los públicos. Una de ellas es una bolsa con 8 brownies de chocolate envueltos individualmente a un precio de 1,80 euros. Este producto ya se encuentra a la venta en los establecimientos de la empresa valenciana.

Los brownies tienen un gran éxito como postre en muchos de los restaurantes españoles. De origen estadounidense, adquieren su nombre debido a su característico color marrón. El nuevo dulce de Mercadona tiene en su composición azúcar, pepitas de chocolate, huevo líquido, aceite refinado de girasol, harina de trigo, mantequilla y cacao desgrasado en polvo, entre otros productos. Este nuevo producto ha sido anunciado a través del instagram @mercadona.novedades.

Uno de los dulces más populares mundialmente

El conocido brownie de chocolate es un tierno bizcocho de chocolate con nueces que surge fruto de una equivocación. La historia cuenta que a un cocinero en 1897 se le olvidó añadir levadura al bizcocho de chocolate que se encontraba elaborando. La solución que halló fue cortarlo en cuadrados y así ha permanecido hasta el día de hoy.

Lo ideal es tomarlo caliente pero frío cada vez va ganando más adeptos, como el brownie que en estos momentos ha puesto a la venta la marca Mercadona. Otra de las acepciones para este dulce es brownie de Boston, debido a que en 1896 se incluyó en The Boston Cooking School Cook Book de Fannie Farmer una receta para un brownie, no obstante este brownie no estaba compuesto por chocolate sino por maleza. Una de las primeras recetas que se conocen de este famoso dulce es de 1904 en el Service Club Cook de Chicago.

Desde su descubrimiento, hay multitud de variedades a la hora de presentar o elaborar este bizcocho, incluso hay quien se decide por agregar levadura a su famosa receta. Aunque su receta original indica que deba mezclarse con nueces, estas pueden sustituirse por otros frutos secos o ni siquiera agregarlos.

Si hay algo que caracteriza al brownie es lo esponjoso de su textura, así como su sabor intenso a chocolate lo que lo ha convertido en uno de los dulces predilectos de todos los amantes del chocolate. Mercadona se suma de esta manera a la locura por los brownies, juntando las características indispensables de estos dulces: esponjoso por dentro y crujiente por fuera.

En ocasiones, se adereza con sirope de chocolate espeso como cobertura o mantequilla de maní. Su presentación más conocida, incluso en nuestro país, es servirlo caliente acompañado de una bola de helado de vainilla, aunque es un dulce que se puede encontrar acompañado incluso por crema, caramelo, nata montada, natillas o frutos secos.